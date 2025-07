Lula diz que governo busca carga tributária mais justa para a população

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender nesta terça-feira a proposta do governo de isentar do imposto de renda os trabalhadores que recebem até R$5 mil por mês, com aumento de cobrança sobre os mais ricos, dizendo que o Brasil precisa de uma política tributária mais justa.

"A gente tem que diminuir os privilégios de alguns para dar um pouco de direito dos outros", disse Lula em discurso durante cerimônia para lançamento do Plano Safra 2025/2026. "O que estamos tentando fazer é dar a esse país a cara do que precisa para ser um país desenvolvido".

(Por Lisandra Paraguassu)