Lojas Renner deve investir de 6% a 7% da receita líquida em 2026, diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) -A Lojas Renner tem expectativa de alocar no próximo ano cerca de 6% a 7% da sua receita líquida em investimentos, informou o presidente-executivo da varejista, Fabio Faccio, nesta terça-feira.

"A gente tem expectativa de navegar em torno de 6% a 7% da nossa receita líquida com investimentos", disse Faccio a jornalistas, após ser questionado sobre a previsão estimada do grupo para os investimentos em 2026.

"Isso foi maior agora nos últimos três anos, porque a gente fez um investimento muito forte em infraestrutura, o nosso novo centro de distribuição, todos os investimentos de bases tecnológicas e de dados e inteligência artificial. Agora é um investimento de evolução e crescimento."

Para este ano, a Renner prevê investimentos de R$850 milhões -- que devem ficar concentrados em crescimento orgânico, com a abertura de novas lojas, e tecnologia e inteligência artificial, disse Faccio.

"A gente sai de um patamar nominal até maior do que foi no ano passado, mas, percentualmente, como a venda cresce, a gente consegue manter um bom ritmo de aceleração de investimentos, mas diluindo eles dentro das nossas receitas."

Os comentários foram feitos durante evento da companhia na B3, em São Paulo, para celebrar os 20 anos da Lojas Renner como corporação brasileira e os 60 anos de sua operação no país.

O presidente-executivo também afirmou que espera abrir nos próximos anos um número "ainda maior" do que as cerca de 25 a 35 novas lojas previstas para 2025.

"Acho que mesmo em um cenário que ainda é desafiador para todos, um macrocenário que não é tão positivo ainda... a gente enxerga um potencial de crescimento para nossa empresa."

A companhia projeta a abertura de 15 a 20 lojas Renner este ano, sendo cerca de 80% em novas praças, além de 10 a 15 unidades da marca de moda jovem Youcom e uma ou duas lojas Camicado, especializada em casa e decoração.

O grupo anunciou em maio a separação de suas unidades de negócios em duas vice-presidências, com a primeira unificando as frentes de produtos e operações em uma estrutura dedicada à marca Renner e a segunda responsável pelas demais unidades de negócios do grupo (Youcom, Camicado, Ashua e Repassa).

"Nós nos reorganizamos para ganhar mais sinergia, para atender melhor tanto à marca Renner quanto às demais marcas do grupo e para ter o pessoal de cada uma das marcas também mais focado no seu negócio", disse Faccio.

"É uma forma da gente se preparar para um crescimento ainda maior de todas as nossas marcas."

A Lojas Renner também é proprietária da instituição financeira Realize.

Atualmente, a companhia possui mais de 680 lojas, 25 mil trabalhadores e 20 milhões de clientes ativos no Brasil, Uruguai e Argentina, de acordo com comunicado da varejista à imprensa.

Por volta das 11h55, as ações da Lojas Renner apresentavam estabilidade, enquanto o índice de referência da bolsa paulista, Ibovespa, tinha variação positiva de 0,17%.

(Reportagem de Patricia Vilas BoasEdição de Paula Arend Laier e Pedro Fonseca)