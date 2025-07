Líder norte-coreano Kim Jong-un presta homenagens a soldados mortos na guerra da Ucrânia

A mídia estatal norte-coreana divulgou nesta terça-feira (1), pela primeira vez, imagens do líder Kim Jong-un prestando homenagens diante dos caixões de soldados do país mortos ao ajudar a Rússia a combater a Ucrânia.

Visivelmente emocionado, Kim estava ao lado da ministra da Cultura da Rússia, Olga Lioubimova, e colocou uma bandeira norte-coreana sobre um dos caixões durante uma cerimônia de devolução dos corpos dos soldados caídos no front ucraniano.

O vídeo, transmitido pela agência estatal KCNA, também mostrou imagens de soldados norte-coreanos no campo de batalha.

Essas imagens foram acompanhadas por legendas como: "Oh, nossos heróis, brilhantes, brilhantes, brilhantes, brilhantes, brilhantes, brilhantes, brilhantes", "Oh, nossos heróis, estrelas brilhantes da minha pátria" e "aqueles que deram sua vida sem hesitar para defender a honra brilham como estrelas radiantes".

A televisão estatal também mostrou participantes norte-coreanos e russos chorando durante a cerimônia, realizada no domingo, da qual Kim participou acompanhado de sua filha adolescente Ju Ae, considerada por muitos analistas como sua provável sucessora.

As imagens também mostraram o que a mídia estatal apresentou como um documento no qual Kim Jong-un "aprovou os planos operacionais para a libertação de Kursk e deu ordens de ataque às unidades de operações especiais" no final de 2024.

600 soldados mortos

Um contingente norte-coreano participou, ao lado do exército russo, dos combates contra as forças ucranianas na região russa de Kursk, parcialmente ocupada por tropas de Kiev desde o verão de 2024 e que, segundo a Rússia, foi totalmente reconquistada no final de abril.

A ministra Lioubimova estava em Pyongyang para celebrar o primeiro aniversário do pacto militar assinado entre a Coreia do Norte e a Rússia, que inclui uma cláusula de defesa mútua.

A Coreia do Norte só confirmou em abril que havia enviado tropas ao front ucraniano.

Segundo o deputado sul-coreano Lee Seong-kweun, citando informações dos serviços de inteligência de seu país, a Coreia do Norte enviou pelo menos 18.000 soldados em duas fases para apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Cerca de 600 deles teriam morrido e milhares ficaram feridos.

(Com AFP)