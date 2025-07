Líder do governo nega confronto com Congresso ao levar caso IOF ao STF

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), negou que o governo queira "confrontar" o Congresso ao judicializar o impasse em torno do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

O que aconteceu

Deputado fala em divisão dos Poderes. "Não é nenhum confronto com o Congresso. Nós respeitamos a decisão do Congresso que tem competência para decidir e votar o que quiser, como o Congresso tem que respeitar também as atribuições que são privativas do Poder Executivo", disse Guimarães.

"Resolver as coisas no terreno da política", diz Guimarães. Ele defendeu que haja negociação em torno de outros projetos de interesse do Planalto. Segundo o líder, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi avisado previamente da decisão do governo de recorrer ao Supremo. "Porque é assim que tem que ser a relação. Mesmo quando a gente briga, temos que ser transparentes e, pela lealdade que temos e respeito que temos com o Poder Legislativo, eu comuniquei tudo isso ontem", minimizou o petista.

AGU acionou o Supremo contra a derrubada do aumento do IOF. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou mais cedo que vai entrar com a ação declaratória de constitucionalidade a pedido do presidente Lula e com base em estudo técnico e jurídico solicitado ao órgão na semana passada. Messias disse que a conclusão da AGU é que o decreto do governo é constitucional, válido e não poderia ter sido suspenso pelo projeto do Congresso.

Medidas provisórias de ajuste fiscal e projeto sobre o IR estão entre as prioridades até o final do ano. Guimarães alinhou junto à ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, as pautas prioritárias para o governo que deverão, ainda, ser apresentadas a Motta após seu retorno do "Gilmarpalooza", que ocorre de amanhã a sexta em Lisboa.

O que o governo quer votar

MP do setor elétrico;

MP do Mais Especialistas;

MP do ajuste fiscal;

o PL (projeto de lei) que amplia a faixa de isenção do IR, sob a relatoria de Arthur Lira (PP-AL);

a PEC da Segurança Pública, cujo parecer deve ser apresentado na próxima semana;

a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias);

e as novas regras para o licenciamento ambiental.