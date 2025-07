Novas caixas de som LG XBOOM assinadas por will.I.am chegam ao Brasil

A LG anunciou ontem a chegada ao Brasil de três novas caixas de som com sistemas que usam inteligência artificial para melhorar a qualidade sonora: XBOOM Grab (menorzinha), Bounce e Stage 301 (maior), todas desenvolvidas em parceria com will.I.am, conhecido por seus trabalhos como produtor de música e na banda Black Eyed Peas.

O músico foi o "arquiteto da experiência", calibrando os produtos, segundo explicou a empresa. Os preços começam em R$ 797,06 (no PIX).

XBOOM Grab

Para quem quer um produto pequeno e resistente. Ela é pequena, compacta, mas tem uma potência de som bem interessante, como a reportagem pode observar. Tem como vantagem a sua portabilidade.

LG Xboom Grab Imagem: Bruna Souza Cruz/ UOL

A menor do trio

Pode ser usada em pé ou deitada.

Tem alças elásticas para transporte

Luzes LED coloridas

Até 20 horas de bateria

Classificação IP67: proteção contra poeira e imersão de até 1 metro por um período de até 30 minutos

Certificação militar de durabilidade (MIL-STD-810G)

Bluetooth 5.3

XBOOM Bounce

Para quem quer um produto portátil, resistente e com mais bateria. A potência de som é melhor do que no modelo Grap por ela ter uma estrutura maior. A partir de R$ 1.186,55 (no PIX à vista).

Bateria de até 30 horas de duração Imagem: Bruna Souza Cruz/ UOL

Graves pulsantes

Pelo formato, oferece um som em 360 graus

Pode ser usada também com uma alça

Até 30 horas de bateria

Resistência IP67: proteção contra poeira e imersão de até 1 metro por um período de até 30 minutos

Luzes com nove modos de exibição

Certificação militar de durabilidade (MIL-STD-810G)

XBOOM Stage 301

Para quem quer potência de som e um produto mais versátil, já que funciona como karaokê e tem a função DJ (com ajuda do aplicativo da marca). Custa a partir de R$ 2.089,05 (no PIX à vista).

LG Xboom Stage 301 Imagem: Bruna Souza Cruz/ UOL

A maior potência (300W) entre os lançamentos, com drivers dedicados para médios e graves. Tem woofer de 6,5 polegadas e dois drivers de 2,5, para um áudio mais encorpado

Pode ser usada em pé, levemente deitada ou com tripé

Efeito Clear Voice EQ: usa IA com os objetivos de aumentar os médios para aumentar o volume da voz; aumentar os agudos para melhorar a clareza da voz; diminuir os graves para reduzir o mascaramento da voz, segundo a LG

Compatível com microfone e guitarra

Até 12 horas de bateria -- com a iluminação desligada e volume pela metade (é possível adquirir uma bateria extra, que dá mais 12 horas de recarga)

Resistência IPX4

Luzes com nove modos de exibição

Nós temos um produto direcionado para usuários que querem liberdade e outro produto para quem quer um pouco dos dois universos. Liberdade e portabilidade também. Lucas Queiroz, especialista em produtos de áudio da LG

Xboom Stage 301 Imagem: Bruna Souza Cruz/ UOL

E onde a IA entra nisso tudo?

Os novos recursos de IA presentes na caixa de som foram criados para que os consumidores não se preocupem com tarefas chatas, como configurar o áudio, a iluminação e o espaço em que está, segundo Queiroz. O objetivo é que os produtos façam isso automaticamente. Entre os destaques estão:

AI Sound (AI som): analisa em tempo real o que está em reprodução e faz ajustes automáticos para destacar, por exemplo, a melodia, ritmo ou voz.

AI Calibration (AI calibragem): consegue identificar se a caixa de som está num ambiente externo ou interno. A partir disso, consegue calibrar o som, preenchendo melhor o espaço em que ela está.

AI Lighting (AI luzes): faz ajustes de luzes para que elas mudem conforme a batida da música ou do áudio que está sendo reproduzido.

"É uma questão de você trazer uma inteligência artificial que realmente facilite. E isso envolve ajustes automáticos para melhorar a experiência, melhorar o desempenho, sem complicar a vida do consumidor. Isso é inteligência afetiva", afirmou Cintia Viani, gerente de marketing de mídia e entertainment solutions.

Conheça outros modelos da linha XBOOM

