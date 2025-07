Morte em evento do grupo Legendários: o que pode causar uma convulsão?

Rodrigo Nunes de Oliveira, 40, morreu no último sábado após sofrer uma convulsão durante um evento do grupo Legendários em Rondonópolis (MT). Segundo o hospital para onde ele foi transferido, Oliveira chegou a ser intubado, mas morreu horas depois. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas, e a Polícia Civil do Mato Grosso está investigando o caso.

Convulsão pode ser provocada por diferentes fatores

Durante uma convulsão, o corpo se contrai de forma involuntária. A condição é provocada por um aumento excessivo da atividade elétrica em determinadas áreas cerebrais. A contração pode acontecer em diferentes partes do corpo, como a mão, o braço, a perna, o rosto, metade do corpo ou o corpo inteiro. Geralmente, a convulsão dura poucos minutos e, aos poucos, o cérebro reinicia suas funções.

Em alguns casos, a pessoa pode perder a consciência. Neste cenário, é possível que a pessoa caia e apresente salivação —a musculatura da região do rosto fica tão contraída que o paciente não consegue engolir a própria saliva.

A convulsão pode ocorrer em qualquer faixa etária. Em crianças de até dois anos que têm uma elevação súbita de temperatura, o quadro chama-se convulsão febril. Às vezes, a crise nunca mais se repete. Já na infância, a maior parte dos casos é de origem genética.

Na fase adulta, eventuais defeitos de migração dos neurônios podem ser focos irritativos e provocar uma convulsão. "No entanto, nessa faixa etária, boa parte dos casos não tem uma razão definida", explica Paulo Bertolucci, neurologista, professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e membro da ABN (Academia Brasileira de Neurologia).

No caso de idosos, um eventual AVC, casos avançados de Alzheimer e de demência frontotemporal podem causar uma convulsão. Casos extremos de hipoglicemia e privação de sono também são fatores de risco para a convulsão. De acordo com Bertolucci, o quadro pode acontecer em qualquer fase da vida como sequela de um trauma local, como uma concussão grave ou um traumatismo craniano.

Apesar de ser frequentemente relacionado com o quadro, o estresse por si só não é capaz de causar uma crise convulsiva. O estresse pode predispor uma crise nos casos em que a pessoa tenha epilepsia associada, durma pouco, e faço uso de drogas e álcool, por exemplo. Além dessa hipótese, o estresse também poderia ter um papel relevante para pessoas com predisposição genética a ter crises de convulsão.

Infecções cerebrais, como a meningite, doenças virais e tumores no cérebro podem desencadear uma convulsão. Pacientes imunossuprimidos (convivendo com HIV ou em tratamento de câncer, por exemplo) também têm risco aumentado.

Esforço físico não é capaz de provocar uma convulsão. Segundo Bertolucci, a atividade física intensa pode ser um gatilho para condições pré-existentes e desconhecidas pelo paciente. Nestes casos, uma lesão cerebral não identificada em exames habituais pode fazer com que a pessoa tenha uma convulsão. No entanto, Bertolucci reforça que essa possibilidade não deve gerar pânico e que os exercícios físicos com acompanhamento adequado devem, sim, fazer parte da rotina.

Não é possível fechar um diagnóstico a partir de uma crise única. Em caso de convulsão, procure imediatamente atendimento médico para correto manejo e investigação adequada. O médico deve entender a história daquela pessoa, além de solicitar exames neurológicos, como eletroencefalograma, que analisa a atividade elétrica do cérebro, tomografia ou ressonância magnética, se possível. Dependendo da pessoa e a causa da convulsão, é possível tratar as crises com anticonvulsivantes.

Como ajudar alguém que está convulsionando?

Caso você se depare com uma convulsão, algumas medidas podem ser tomadas para garantir a segurança do paciente. São elas:

Deite a pessoa de lado para que ela não engasgue com a própria saliva ou com um eventual vômito;

Remova todos os objetos ao redor que possam machucá-la;

Afrouxe as roupas;

Erga o queixo para facilitar a passagem do ar;

Não introduza o dedo na boca nem tente puxar a língua da pessoa para fora;

Se for possível, coloque uma caneta ou um pano enrolado entre as arcadas dentárias superiores e inferiores para evitar que a pessoa morda a língua ou a parte interna da bochecha;

Leve a pessoa a um serviço de saúde assim que a convulsão passar.

Entenda o caso

Oliveira havia percorrido uma trilha em Rondonópolis, em Mato Grosso. No sábado, 28, ele já tinha encerrado a trilha e estava orando, à tarde, quando teve uma crise convulsiva, notada por outros participantes do retiro.

Ao chegar à unidade de saúde, a convulsão já havia passado. Ele chegou a ser intubado, segundo familiares, mas não resistiu. O técnico em segurança do trabalho foi enterrado no cemitério Vila Aurora, no bairro homônimo, em Rondonópolis.

Fontes: Wanderley Cerqueira de Lima, neurocirurgião do Hospital Albert Einstein (SP); Michelle Zimmermann, neurologista do Hospital São Vicente de Paulo (RJ), especialista em epilepsia.

*Com informações de matérias publicadas em 12/05/2022 e 20/07/2022 e da Agência Estado