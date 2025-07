Lagarde: me preocupo com integridade de dados; tenho medo de que coisas sejam distorcidas

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, demonstrou preocupação com a integridade dos dados econômicos e disse temer que os números sejam distorcidos, ao participar do Fórum de Sintra, promovido pelo BC da zona do euro, nesta terça-feira, 1.

Na ocasião, Lagarde também defendeu que o BCE está "bem equipado para 'navegar por tempestades'" e que a fragmentação econômica não é um risco, considerando que ela já está acontecendo. Segundo a presidente do BC europeu, no entanto, a invasão russa à Ucrânia "impactou muito" o sentimento de segurança da região.

"Em alguns anos, acho que vamos olhar para 2025 como um ano de significativas mudanças no jeito em que comandamos economia, e espero que para melhor", enfatizou.