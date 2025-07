Jeff Bezos vendeu cerca de US$737 milhões em ações da Amazon em junho

(Reuters) - O fundador e presidente-executivo da Amazon, Jeff Bezos, vendeu quase US$737 milhões em ações da gigante de comércio eletrônico no final de junho, segundo um documento regulatório divulgado nesta terça-feira.

Bezos, que fundou a Amazon em 1994, vendeu 3,3 milhões de ações por US$736,7 milhões, segundo registro divulgado após o fechamento do mercado.

Após a venda, Bezos possuirá cerca de 905 milhões de ações da Amazon. No ano passado, ele vendeu quase US$5 bilhões em ações.

Na sexta-feira, Bezos se casou com a jornalista Lauren Sanchez, em uma cerimônia repleta de estrelas em Veneza, na Itália. Ele é considerado a quarta pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US$234,4 bilhões, segundo a Forbes.

