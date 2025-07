Irã fez preparativos para minar Estreito de Ormuz, dizem fontes dos EUA

Por Gram Slattery e Phil Stewart

WASHINGTON (Reuters) - Os militares iranianos carregaram minas navais em embarcações no Golfo Pérsico no mês passado, uma ação que intensificou as preocupações em Washington de que Teerã estava se preparando para bloquear o Estreito de Ormuz após os ataques de Israel ao Irã, de acordo com duas autoridades norte-americanas.

Os preparativos não relatados anteriormente, que foram detectados pela inteligência dos EUA, ocorreram algum tempo depois que Israel lançou seu ataque inicial com mísseis contra o Irã em 13 de junho, disseram as autoridades, que solicitaram anonimato para discutir assuntos confidenciais de inteligência.

O carregamento das minas -- que não foram instaladas no estreito -- sugere que Teerã pode ter levado a sério a ideia de fechar uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo, uma medida que teria agravado um conflito já em andamento e prejudicado seriamente o comércio global.

Cerca de um quinto das remessas globais de petróleo e gás passam pelo Estreito de Ormuz e um bloqueio provavelmente teria aumentado os preços mundiais da energia.

Em vez disso, os preços de referência globais do petróleo caíram mais de 10% desde os ataques dos EUA às instalações nucleares do Irã, impulsionados em parte pelo alívio de o conflito não ter provocado interrupções significativas no comércio de petróleo.

Em 22 de junho, logo após os EUA bombardearem três das principais instalações nucleares do Irã em uma tentativa de paralisar o programa nuclear de Teerã, o Parlamento iraniano teria apoiado uma medida para bloquear o estreito.

Essa decisão não era vinculativa, e cabia ao Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã tomar uma decisão final sobre o fechamento, disse a TV Imprensa do Irã na época. Ao longo dos anos, o Irã ameaçou fechar o estreito, mas nunca cumpriu a ameaça.

A Reuters não conseguiu determinar com precisão quando, durante a guerra aérea entre Israel e Irã, Teerã carregou as minas, que -- se implantadas -- teriam efetivamente impedido que os navios passassem pela via principal.

Também não está claro se as minas foram descarregadas desde então.

As fontes não revelaram como os Estados Unidos determinaram que as minas foram colocadas nas embarcações iranianas, mas essa inteligência é normalmente obtida por meio de imagens de satélite, fontes humanas clandestinas ou uma combinação de ambos os métodos.

Questionado sobre os preparativos do Irã, um integrante da Casa Branca disse: "Graças à brilhante execução da Operação Martelo da Meia-Noite pelo presidente, à campanha bem-sucedida contra os houthis e à campanha de pressão máxima, o Estreito de Ormuz continua aberto, a liberdade de navegação foi restaurada e o Irã foi significativamente enfraquecido".

O Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A missão iraniana na Organização das Nações Unidas também não respondeu aos pedidos de comentários.

ROTA CRUCIAL

As duas autoridades disseram que o governo dos EUA não descartou a possibilidade de que o carregamento das minas tenha sido um ardil. Os iranianos poderiam ter preparado as minas para convencer Washington de que Teerã estava falando sério sobre o fechamento do estreito, mas sem a intenção de fazê-lo, disseram as autoridades.

Os militares iranianos também poderiam estar simplesmente fazendo os preparativos necessários para o caso de os líderes do Irã darem a ordem.

O Estreito de Ormuz fica entre Omã e o Irã e liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, ao sul, e ao Mar da Arábia, mais além.

Ele tem 21 milhas (34 km) de largura em seu ponto mais estreito, com a rota de navegação com apenas 2 milhas de largura em cada direção.

Os membros da Opep Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuweit e Iraque exportam a maior parte de seu petróleo bruto pelo estreito, principalmente para a Ásia. O Catar, um dos maiores exportadores de gás natural liquefeito do mundo, envia quase todo o seu GNL pelo estreito.

O Irã também exporta a maior parte de seu petróleo bruto pela passagem, o que, em teoria, limita o apetite de Teerã de fechar o estreito. No entanto, Teerã dedicou recursos significativos para garantir que possa fazer isso se julgar necessário.

Em 2019, o Irã mantinha mais de 5.000 minas navais, que poderiam ser rapidamente implantadas com a ajuda de pequenos barcos de alta velocidade, segundo estimativa da Agência de Inteligência de Defesa dos EUA na época.

A Quinta Frota dos EUA, com sede no Barein, é encarregada de proteger o comércio na região. A Marinha dos EUA normalmente mantém quatro navios de contramedida de minas, ou navios MCM, no Barein, embora esses navios estejam sendo substituídos por outro tipo de navio chamado navio de combate litorâneo, ou LCS, que também tem capacidade antimina.

Todos os navios antimina foram temporariamente removidos do Barein nos dias que antecederam os ataques dos EUA ao Irã, em antecipação a um possível ataque retaliatório ao quartel-general da Quinta Frota.

Por fim, a retaliação imediata do Irã limitou-se a um ataque com mísseis a uma base militar dos EUA no vizinho Catar.

As autoridades dos EUA, no entanto, não descartaram outras medidas de retaliação por parte do Irã.

(Reportagem de Gram Slattery e Phil Stewart em Washington; reportagem adicional de Michelle Nichols nas Nações Unidas e Jonathan Saul em Londres)