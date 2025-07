Rio Negro supera cota de inundação severa em Manaus e água invade casas

O Rio Negro ultrapassou a cota de inundação severa ontem, de acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do estado do Amazonas, invadindo casas.

O que aconteceu

Última medição, realizada ontem, marcou 29,02 metros em Manaus. A partir de 27 metros, o rio entra na cota de alerta; com 27,50 metros, na de inundação; e com 29 metros, passa a ser considerado em inundação severa.

Expectativa é que a cheia não atinja a máxima histórica. A cota máxima já registrada foi em 2021, quando o rio Negro chegou a 30,02 metros.

O problema vai além do rio Negro

As nove calhas (leitos principais) de rios do Amazonas seguem em processo de cheia, informou a Defesa Civil. Até o momento, mais de 525 mil pessoas foram diretamente impactadas pelas cheias no estado.

Dos 62 municípios amazonenses, 40 estão em situação de emergência, 18 em alerta e quatro, em normalidade.

Boletim da Defesa Civil do AM

Por causa disso, 444 estudantes estão em aulas remotas. Os municípios com aulas impactadas são Anamã (rio Solimões), Itacoatiara (rio Negro), Novo Aripuanã (rio Madeira) e Uarini (rio Solimões), todos estão em estado de emergência.

Embarcação funciona como hospital. A balsa está atendendo no município de Anamã, a 165 quilômetros de Manaus.