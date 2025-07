Inflação da zona do euro atinge meta do BCE em junho

(Reuters) - A inflação da zona do euro subiu no mês passado para a meta de 2% do Banco Central Europeu, confirmando que a era dos preços descontrolados chegou ao fim e mudando o foco das autoridades para a volatilidade econômica induzida pela guerra comercial.

A inflação nos 20 países que compartilham o euro subiu para 2,0% em junho, de 1,9% no mês anterior, em linha com as expectativas de uma pesquisa da Reuters com economistas, uma vez que a energia e os produtos industriais continuaram a pressionar os preços para baixo, compensando a rápida inflação de serviços.

A inflação subjacente, uma medida observada de perto que exclui os preços voláteis de alimentos e combustíveis, manteve-se em 2,3%, em linha com as expectativas.

O BCE reduziu as taxas de juros de suas máximas recordes em dois pontos percentuais no último ano, e o debate se voltou para a necessidade de afrouxar ainda mais a política monetária para evitar que a inflação se torne muito baixa devido ao crescimento fraco.

A evolução dos custos de serviços, que têm se mantido altos há anos, é fundamental, pois aumentou os temores de que a inflação doméstica possa ficar acima de 2%.

No mês passado, a inflação de serviços subiu de 3,2% para 3,3%, com os preços subindo 0,7% no mês, apoiando o argumento de que a inflação doméstica continua desconfortavelmente alta, reduzindo o risco de ficar abaixo do esperado.

Os investidores esperam mais um corte nos juros pelo BCE para 1,75% e, em seguida, antecipam um período de taxas estáveis antes de possíveis aumentos no final de 2026.

A perspectiva, no entanto, é complicada pelo fato de depender do resultado de uma disputa comercial entre a UE e o governo do presidente dos EUA, Donald Trump.

Por enquanto, o conflito reduziu as pressões sobre os preços porque minou a confiança econômica, aumentando o valor do euro e reduzindo os preços da energia.

(Reportagem de Balazs Koranyi)