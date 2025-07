Ibovespa sobe com Embraer em destaque e IOF ainda no radar

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha uma alta modesta nesta terça-feira, trabalhando acima dos 139 mil pontos, com as ações da Embraer entre as maiores altas, renovando máxima histórica, após pedido de aviões pela SAS.

Investidores também analisam decisão da Advocacia-Geral da União (AGU) de ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para defender o decreto do governo que elevou alíquotas do IOF, derrubado pelo Congresso Nacional.

Por volta de 11h15, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,22%, a 139.165,64 pontos. O volume financeiro somava R$3,66 bilhões.

Estrategistas da XP reiteraram seu preço-alvo para o Ibovespa em 150 mil pontos no final do ano, afirmando no relatório Raio-XP Brasil que continuam construtivos para as ações brasileiras nos próximos meses.

"Vemos qualquer correção como oportunidade para aumentar exposição, com base em: novo regime de juros e inflação em desaceleração; e o 'trade eleitoral', que historicamente traz mais volatilidade e interesse por ações", acrescentaram.

DESTAQUES

- EMBRAER ON avançava 4,66%, chegando a R$81,35 na máxima até o momento, maior patamar intradia já registrado, após a Scandinavian Airlines (SAS) assinar um acordo com a companhia brasileira para comprar 45 jatos E195-E2, com direitos de compra para 10 aeronaves adicionais. Excluindo os direitos de compra, o valor do pedido é de aproximadamente US$4 bilhões.

- BB SEGURIDADE ON subia 1,76%, após seu conselho de administração aprovar a distribuição de R$3,77 bilhões em dividendos, referentes ao lucro líquido do primeiro semestre de 2025. Os valores por ação e as datas de pagamento e de início das negociações das ações ex-dividendos serão informados após a divulgação dos resultados do segundo trimestre.

- AZZAS 2154 caía 4,23%, em sessão de ajustes após três altas seguidas, período em que acumulou valorização de 11,6%. A dona de marcas como Arezzo e Farm detalhou na véspera reestruturação no seu conselho de administração, com analistas também enxergando sinais de novo alinhamento entre os acionistas de referência Alexandre Birman e Roberto Jatahy.

- VALE ON era negociada em alta de 0,34%, descolada do declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian terminou as negociações do dia com queda de 1,32%.

- PETROBRAS PN recuava 0,19%, em dia de alta modesta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent subia 0,34%. A estatal anunciou nesta terça-feira um aumento de 2,9% do preço médio de venda do querosene de aviação (QAV) para distribuidoras.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha variação positiva de 0,15%, enquanto BRADESCO PN subia 0,86%, BANCO DO BRASIL ON valorizava-se 1,54% e SANTANDER BRASIL UNIT mostrava acréscimo de 0,17%.

