Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de julho de 2025

Mês de férias escolares em muitos locais do Brasil, julho (ao contrário dos meses anteriores) não terá nenhum feriado nacional. Depois do ponto facultativo do Corpus Christi, que ocorreu no dia 20 de junho, o próximo feriado será apenas em 7 de setembro. Isso não significa que o mês não tenha uma série de datas comemorativas, que servem para conscientização e/ou celebração da ciência, da cultura e das relações humanas.

O mês em si é chamado de Julho Amarelo. Trata-se de uma campanha dedicada à conscientização e combate às hepatites virais, que têm vacinas e tratamentos no Sistema Único de Saúde (SUS). A ação foi tema de conteúdos do Repórter Brasil, telejornal da TV Brasil em 2023 e do programa Viva Maria, da Rádio Nacional da Amazônia, em 2024:

Ainda em relação à conscientização sobre temas importantes, temos o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial em 3 de julho. A data rememora a aprovação da Lei Afonso Arinos (Lei nº 1.390 de 1951), que tornou contravenção penal a discriminação racial no Brasil. Em 2017, o Viva Maria falou sobre a data, que também foi tema de uma matéria do Repórter Brasil em 2021.

Já o dia 11 de julho é uma data para pensarmos nos desafios relacionados ao crescimento populacional no mundo. É o Dia Mundial da População. A data, que é comemorada desde o "Dia dos 5 Bilhões" em 1987 (data em que o mundo alcançou 5 bilhões de pessoas), foi tema de entrevistas no Viva Maria em 2024 e de um episódio do Rádio Animada em 2021.

O mês também tem uma data em homenagem aos pesquisadores. É o 8 de julho, Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. A data, que celebra a produção científica brasileira, foi tema de matéria no Repórter Brasil em 2020 e de uma edição do Tarde Nacional em 2021.

O dia 20 é o "Dia do Amigo" em alguns países (como Brasil, Argentina e Uruguai). A data, como mostra este vídeo do Repórter Brasil de 2015, foi criada em homenagem à chegada do homem à Lua.

Curiosamente, julho tem uma data parecida: é o Dia Internacional da Amizade, data que foi instituída pela ONU em 2011. Neste caso, a efeméride é comemorada em 30 de julho.

Entre duas as datas que celebram a amizade, há o Dia dos Avós em 26 de julho. A data, que celebra a sabedoria, a experiência e o carinho dos avós, é uma homenagem a Santa Ana e São Joaquim, avós de Jesus. No ano passado, o História Hoje contou detalhes sobre a data. Em 2017, o Repórter Brasil já havia feito um especial sobre o assunto.

No dia 13 de julho, o mundo celebra o Dia Mundial do Rock. O ritmo, que já foi símbolo de rebeldia no passado, é homenageado desde 1985. Naquele ano foi realizado o Live Aid, festival beneficente histórico que recolheu fundos para combater a fome na Etiópia. A data e o festival foram assunto de matérias no Repórter Brasil em 2020 e da Radioagência Nacional em 2023.

Para fechar a semana, temos o aniversário de um dos programas mais tradicionais do rádio brasileiro. No dia 22 de julho, a primeira transmissão da Voz do Brasil (na fundação, chamado de A Hora do Brasil) completa 90 anos. No ano passado, a Radioagência Nacional contou a história do programa, que já havia sido homenageado pelo Repórter Brasil em 2022.

*Confira a lista completa de efemérides de Julho de 2025

Julho de 2025

1

Intensificação dos incêndios que destroem área do Pantanal (5 anos) - mais de 21 mil focos de fogo devastaram quase um terço da área do bioma Operadoras de telefonia celular começam testes no Brasil da tecnologia de quinta geração 5G (5 anos) Primeiro recorde mensal de mortes, por Covid-19, no Brasil (5 anos) Julho Amarelo - Mês de luta contra as hepatites virais Primeira greve nacional dos entregadores de aplicativos, movimento se autodenominou "Breque dos Apps" (5 anos) Nascimento do poeta repentista pernambucano Rogaciano Leite (105 anos) Morte do compositor e pianista francês Éric Alfred Leslie Satie, o Erik Satie (100 anos) - foi o precursor de movimentos artísticos como minimalismo, música repetitiva e teatro do absurdo Nascimento do violonista e compositor fluminense Guilherme Bauer (85 anos) - participou da Orquestra Sinfônica Nacional da Rádio MEC Morte do cantor português Alberto Fortuna Vieira de Azevedo, o Albertinho Fortuna (30 anos) - estreou ainda menino na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Em 1940, ingressou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, emissora na qual integrou o "Trio Melodia", formado para o lançamento do programa "Um milhão de melodias", atuando ao lado de Nuno Roland e Paulo Tapajós Morte do sambista e bicheiro fluminense Luizinho Drumond (5 anos) - presidiu a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e a escola de samba Imperatriz Leopoldinense Estreia do programa "Sem Censura" na TVE Brasil, atual TV Brasil (40 anos)

2

Criação do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICr/HCFMUSP) (55 anos) Congresso Nacional oficializa o adiamento das eleições municipais de 2020 em meio a pandemia do novo coronoavírus (5 anos) Publicação da Lei nº 14.019, que determinou o uso obrigatório de máscaras em espaços públicos e privados, como forma de combater a pandemia de covid-19 (5 anos) Desastre na mina de jade de Hpakant em Myanmar (5 anos) - considerado o acidente mais mortal da industria do setor, pois um deslizamento de terra matou pelo menos 172 pessoas em um local de mineração

3

Sancionada a Lei nº 14.019/2020, que tornou obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos (5 anos) Morte do ator paulista Leonardo Villar (5 anos) - conhecido internacionalmente pelo filme "O Pagador de Promessas (1962)" Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial - celebra a aprovação da Lei n° 1.390, a Lei Afonso Arinos, de 1951

4

Morte da primeira Miss Brasil e modelo baiana Martha Rocha (5 anos) - segundo lugar do Miss Universo, sendo que jornalistas brasileiros se uniram na divulgação da lenda que ela teria perdido porque tinha duas polegadas a mais nos quadris Lançamento da obra clássica "Alice no país das maravilhas", pelo britânico Charles Lutwidge Dodgson, o Lewis Carrol (160 anos) Consagração, pelo Papa João Paulo II, da Catedral Basílica Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na cidade de Aparecida (SP) (45 anos)

5

Morte do escritor e dramaturgo paulista Antônio Bivar (5 anos) - ganhador do Prêmio Molière de melhor autor com a peça "Abre a Janela", "Deixa Entrar o Ar Puro" e "O Sol da Manhã" Dia Internacional das Cooperativas - data reconhecida pela ONU, sempre ocorre no primeiro sábado de julho Dia Mundial da Capoeira - comemoração internacional, prevista no Artigo 10 da Convenção Internacional de Capoeira

6

Nascimento do líder espiritual tibetano Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, o 14º e atual Dalai-lama (90 anos) Nascimento do músico de rock and roll estadunidense William John Clifton Haley, Bill Halley (100 anos) - ele é creditado por muitos como primeiro a popularizar este tipo de música no início dos anos 1950, com seu grupo Bill Haley & His Comets e a canção "Rock Around the Clock" Morte do músico, compositor, arranjador e maestro italiano Ennio Morricone (05 anos) - compôs partituras para cinema e televisão

7

Morte do cantor, compositor e violonista mineiro Nuno Soares, o Carlos Alberto (05 anos) - também chamado de "Rei do Bolero" Morte do escritor e médico britânico, nascido na Escócia, Arthur Ignatius Conan Doyle (95 anos) - mundialmente famoso por suas 60 histórias sobre o detetive Sherlock Holmes, consideradas uma grande inovação no campo da literatura criminal Nascimento do dramaturgo, poeta, contista, prosador, comediógrafo, crítico e jornalista maranhense Artur de Azevedo (170 anos) - ao lado de seu irmão, o escritor Aluísio Azevedo, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras Nascimento do cantor e compositor fluminense Luís Barbosa (115 anos) Morte do cantor, compositor, poeta e letrista fluminense Agenor de Miranda Araújo Neto, o Cazuza (35 anos) Morte do jornalista, bibliotecário e produtor musical mineiro Ezequiel Neves (15 anos) Nascimento do músico, compositor e ator britânico Sir Richard Starkey, o Ringo Starr (85 anos) - ganhou fama como baterista dos Beatles A primeira performance dos Três Tenores - Luciano Pavarotti, José Carreras e Plácido Domingo - que ocorreu nas Termas de Caracala, em Roma, Itália (35 anos) Em Brasília, uma cobra da espécie naja picou um estudante de veterinária, desencadeando uma investigação policial sobre tráfico de animais silvestres (5 anos) Estreia da faixa infantil da TV Brasil Animada (08 anos) Primeira transmissão do programa "Som Infinito", na MEC FM (40 anos)

8

Dia Nacional da Ciência e Dia Nacional do Pesquisador Sergipe emancipou-se politicamente da Bahia (205 anos)

9

Morte do poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor fluminense Vinicius de Moraes (45 anos) Morte da cantora, compositora e instrumentista fluminense Marília Batista (35 anos) - integrou o elenco da Rádio Nacional, desde a sua inauguração, em 12 de setembro de 1936, onde passou a integrar o grupo vocal As Três Marias Criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (55 anos) Início da realização da primeira edição global e digital da Campus Party, um dos maiores festivais de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo (5 anos) - por conta da pandemia de covid-19, o evento foi realizado de forma totalmente online, com transmissões simultâneas da Campus Party Digital Brasília, além das edições da Amazônia e Goiás. O evento foi gratuito e teve como objetivo fortalecer Brasília no cenário tecnológico, promovendo debates, palestras e arrecadação de doações para a organização Médicos sem Fronteiras

10

Criação da Academia da Força Aérea (AFA) da Força Aérea Brasileira, situada em Pirassununga (SP) (65 anos) Morte do jornalista, escritor e político fluminense Alfredo Sirkis (5 anos) Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, do Museu Nacional e da Universidade Regional do Cariri apresentaram um fóssil de dinossauro de uma espécie inédita encontrado em 2008 na unidade geológica Formação Romualdo, no Ceará, o Aratasaurus museunacionali, animal terrestre e carnívoro (5 anos) Dia Mundial da Saúde Ocular Dia Nacional da Pizza

11

Dia Mundial da População - comemoração sugerida pelo Conselho de Governadores do UNDP (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) da ONU após o "Dia dos 5 Bilhões" de 11 de julho de 1987, quando o planeta teria alcançado a então quantidade recorde de 5 bilhões de pessoas

12

Morte do jornalista, escritor e treinador de futebol gaúcho João Saldanha (35 anos) - trabalhou nas rádios Nacional, Globo, Tupi e Jornal do Brasil, TVs Rio, Manchete e Globo e assinou colunas nos jornais Última Hora, O Globo, Jornal do Brasil e revista Placar Morte do maestro, compositor, arranjador, saxofonista e clarinetista paulista de choro, samba e jazz Paulo Moura (15 anos) - considerado um dos principais nomes da música instrumental do Brasil Dia de Malala - a ONU declara o Dia de Malala, em homenagem à ativista paquistanesa Malala Yousurfzai

13

Criação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (35 anos) Início da primeira Copa do Mundo, no Uruguai (95 anos) Realização do Festival de rock "Live Aid" (40 anos) - organizado por Bob Geldof e Midge Ure, com o objetivo de arrecadar fundos a fim de combater a fome na Etiópia Morte do músico gaúcho Luiz Cosme (60 anos) - atuou como violinista na Orquestra da Rádio Nacional, e na década de 1940 assumiu a organização de programas radiofônicos na Rádio do Ministério da Educação e Cultura (atual Rádio MEC) Dia Mundial do Rock Fundação da Casa de Portugal em São Paulo (SP) (90 anos) - importante polo da Associação de imigrantes portugueses

14

Criação da Academia Brasileira de Música por Heitor Villa-Lobos (80 anos)

15

Morte do político pernambucano Severino Cavalcanti (5 anos) A sonda Mariner 4 transmitiu as primeiras fotos de Marte (60 anos) Golpe de bitcoin no Twitter (5 anos) - crime coordenado, comprometendo contas verificadas e oficiais Dia Mundial das Habilidades dos Jovens - data reconhecida pela ONU Primeira transmissão do programa "Sala de Concerto", na MEC FM (39 anos)

16

Morte do compositor fluminense Sidney Miller (45 anos) Criação do Programa de Integração Nacional (PIN) (55 anos) Nascimento do pianista erudito fluminense Artur Moreira Lima (85 anos) Nascimento da cantora fluminense Elizeth Cardoso (105 anos) Morte do advogado, escritor, historiador, ensaísta, jornalista e político pernambucano Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho (25 anos) Nossa Senhora Aparecida foi proclamada Padroeira do Brasil, pelo Papa Pio XI (95 anos)

17

Registrada precipitação durante quase todo o dia de neve na cidade de Curitiba (PR) (50 anos) - conhecida como a Nevada em Curitiba Morte do jornalista, radialista e apresentador de TV paulista José Paulo de Andrade (5 anos) Dia de Proteção às Florestas no Brasil Inauguração do Elite Clube, depois Gafieira Elite (95 anos)

18

Morte do bispo alagoano Dom Henrique Soares da Costa (5 anos) Dia Internacional Nelson Mandela - instituído pela Assembleia Geral da ONU em apoio à data comemorativa iniciada em 2009, pela Fundação Nelson Mandela, para incentivar as pessoas a dedicarem 67 minutos de seu tempo na ajuda ao próximo. Nelson Mandela dedicou 67 anos de sua vida a serviço da humanidade Nascimento do compositor popular capixaba Jair Amorim (110 anos) Encerramento das atividades da TV Tupi (45 anos)

20

Nascimento do cantor e intérprete de samba-enredo fluminense Dermeval Miranda Maciel, o Roberto Ribeiro (85 anos) Morte do compositor fluminense Haroldo Lobo (60 anos) Morte do cantor e compositor acreano Osny Silva (30 anos) São Paulo inicia testes da vacina CoronaVac (5 anos) Dia do Amigo - é uma data proposta para celebrar a amizade entre as pessoas. No Brasil, Uruguai, Argentina e Moçambique a data mais difundida para esta celebração é 20 de julho, aniversário da chegada do homem à lua Dia Nacional do Tatuador - instituída pelo SETAP-SP (Sindicato das Empresas de Tatuagem e Body Piercing de São Paulo), para marcar a data em que o tatuador dinamarquês, Knud Harald Lykke Gregersen, chegou em São Paulo dando início à tatuagem artística profissional feita com máquina elétrica no Brasil

21

Nascimento da cantora e compositora cearense Amélia Cláudia Garcia Collares, a Amelinha (75 anos)

22

Nascimento do compositor fluminense Haroldo Lobo (115 anos) Morte do escritor argentino Manuel Puig (35 anos) - seu livro "O Beijo da Mulher Aranha" teve versões para o cinema. Através do filme homônimo, dirigido por Héctor Babenco, a obra do escritor ganhou notoriedade mundial Nascimento do compositor, cantor, produtor musical e radialista fluminense Elton Medeiros (95 anos) Dia do Cantor Lírico Primeira transmissão da Hora do Brasil, hoje "A Voz do Brasil" (90 anos) - programa de rádio mais antigo do país e do hemisfério sul ainda em transmissão

23

Morte do músico, compositor, cineasta e cantor paulista João Lutfi, o Sérgio Ricardo (5 anos)

24

Nascimento do advogado, jornalista, heraldista, crítico de cinema, poeta, ensaísta e tradutor paulista Guilherme de Almeida (135 anos) - em 1958, foi coroado o quarto "Príncipe dos Poetas Brasileiros"

25

Tragédia na França com o voo Air France 4590 (25 anos) Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana, Afro-Caribenha e da Diáspora / Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra Dia Nacional do Escritor - data instituída em 25 de julho de 1960, quando houve a realização do I Festival do Escritor Brasileiro, iniciativa da União Brasileira de Escritores (UBE). À época, a UBE era presidida por Jorge Amado e João Peregrino Júnior, que propuseram a oficialização anual da data como celebração desses profissionais Dia do Motorista

26

Morte do instrumentista e compositor fluminense Dom Um Romão (20 anos) - ligado ao começo da Bossa Nova Falecimento do violonista e compositor paulista Laurindo de Almeida (30 anos) Dia dos Avós - dia festivo em louvor a Santa Ana e São Joaquim, venerados como pais de Santa Maria e avós do Menino Jesus Dia da Recepcionista Dia do Jongo - data estadual oficializada no Rio de Janeiro. A manifestação é considerada, desde 2005 pelo IPHAN, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Trata-se da herança cultural dos grupos bantos da África Meridional presente em diversos estados brasileiros Criação da Universidade Federal do ABC (UFABC) (20 anos) Nascimento do psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung (150 anos) - fundou a psicologia analítica e propôs o desenvolvimento dos conceitos de personalidade extrovertida e introvertida, arquétipo e inconsciente coletivo. Seu trabalho tem sido influente na psiquiatria, psicologia, ciência da religião, literatura e áreas afins Nascimento do economista paraibano Celso Furtado (105 anos) Morte da pintora pernambucana Tereza Costa Rêgo (5 anos) - sua pintura retrata o imaginário popular pernambucano, com um estilo em que o escritor Ariano Suassuna identificou marcas do Barroco e em que a própria artista confessa uma influência do espanhol Francisco Goya

27

O personagem "Pernalonga" aparece na televisão pela primeira vez (85 anos)

28

Morte do jornalista esportivo, músico e escritor fluminense Rodrigo Rodrigues (5 anos) Morte do músico fluminense Renato Barros (5 anos) - fundador e vocalista da banda Renato e seus Blue Caps Dia Mundial de Combate à Hepatite - data instituída pela Organização Mundial de Saúde Dia do Agricultor - a data foi criada em 1966 - em razão do centenário da fundação do Ministério da Agricultura - pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek Morte do compositor, cravista, Kapellmeister, regente, organista, professor, violinista e violista oriundo do Sacro Império Romano-Germânico Johann Sebastian Bach (275 anos) Morte do futebolista fluminense Jair Rosa Pinto (20 anos)

29

Nascimento do cantor e compositor baiano do estilo romântico bolero Anísio Silva (105 anos) Lançamento do filme "Help!" pelo grupo "The Beatles" (60 anos) Morte do cantor, compositor e ator capixaba Paulo Sérgio de Macedo (45 anos) Fundação do jornal "O Globo" (100 anos)

30

Dia Internacional da Amizade - em 27 de abril de 2011, a Assembleia Geral das Nações Unidas resolveu convidar todos os países membros a celebrarem o Dia Internacional da Amizade Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - instituído pela ONU Criação do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo (AACPG) (40 anos) Nascimento do compositor e passista fluminense Aquiles Medeiros (100 anos) Morte do compositor sergipano José Prudente de Carvalho, o Carvalhinho (55 anos) Rubens Barichello conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 (25 anos) Lançamento da missão Perseverance da NASA para estudar Marte (5 anos)

31