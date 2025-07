Governo entra no STF para reverter derrota do decreto do IOF no Congresso

O governo Lula (PT) vai acionar o STF (Supremo Tribunal Federal) contra a decisão do Congresso Nacional de derrubar o decreto de aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

O que aconteceu

O anúncio foi feito pela AGU (Advocacia-Geral da União) nesta manhã. O órgão já havia confirmado na sexta-feira que estudava a possibilidade de judicialização.

Segundo o AGU, Jorge Messias, a decisão do Congresso infringe a separação dos Poderes e "legalidade tributária". "A nossa conclusão é que o decreto é constitucional, ou seja, não poderia ser sustado pelo Congresso Nacional", afirmou o ministro. "Essa é uma decisão madura decidida e muito bem informada."

O ministro negou, no entanto, que o objetivo do governo não é "colocar em xeque" as decisões do Congresso. "O que estamos pedindo ao STF é uma constatação de constitucionalidade do decreto do presidente", afirmou Messias. "É um ato em favor de uma atribuição própria do presidente da República."

Os presidentes da Câmara e do Senado foram avisados previamente da decisão. Segundo Messias, a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, transmitiu aos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

"O presidente Lula está, nesta ação, defendendo o presidencialismo", afirmou Messias. "O presidente não abrirá mão da defesa da Presidência da República como na Constituição."

Judicialização após derrota

A derrubada do veto foi uma grande derrota para o governo. O projeto que derruba o decreto do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) foi votado de surpresa nas duas Casas —uma seguida da outra, um movimento raro— com derrota incontestável para o presidente em ambos os casos.

Planalto vinha debatendo como reagir. Pressionados pelo presidente, a Fazenda e o Planejamento queriam evitar a qualquer custo terem de recorrer a um maior corte de gastos. Um novo contingenciamento de mais de R$ 12 bilhões só neste ano, incluindo emendas, foi o argumento derradeiro para tentar demover os parlamentares —mas não funcionou.

Ir ao STF seria o "tudo ou nada", admitiram governistas. Por mais que a justificativa tenha base constitucional (já levantada pela área jurídica do governo), o Planalto diz entender que isso seria dobrar a aposta contra o Congresso, que já tem se irritado com o que chama de "dobradinha" entre governo e Judiciário no caso das emendas.

A oposição já avisou que isso só tensiona ainda mais a relação. Governistas dizem que foram avisados em plenário de que derrota na política deveria se manter política e que recorrer ao Judiciário seria uma "demonstração pública de fraqueza".

Motta negou uma suposta traição ao governo. Ele diz ter comunicado ao Executivo que a elevação do tributo teria dificuldade de ser aprovada no Congresso. Também menciona os 383 votos favoráveis à derrubada do IOF, "de deputado de esquerda e de direita", e afirmou que o tributo "afeta toda a cadeia econômica". "Capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa não é leal, é cúmplice", disse.

No anúncio, Messias procurou colocar panos quentes. "Nosso trabalho é um foco estritamente jurídico. Só levamos essa conclusão porque tivemos a oportunidade de estudar", disse o ministro. "O presidente Lula tem um profundo respeito com o Congresso Nacional."

Ele insistiu que é uma questão "jurídica". "Nesse momento, falará o direito. Obviamente que a política poderá chegar às conclusões próprias", afirmou Messias.