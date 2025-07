Governo não permitirá que país passe por crise fiscal, diz Durigan

SÃO PAULO (Reuters) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está comprometido em não permitir que o país passe por uma crise fiscal, disse nesta terça-feira o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.

Em evento do Citi, em São Paulo, Durigan disse que ele e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, gostariam de fazer o ajuste fiscal em um ritmo mais rápido, mas que é necessário reconhecer quando não há espaço político para avançar.

Durigan acrescentou que, matematicamente, as mudanças no IOF propostas pelo governo, aliadas à revisão dos benefícios fiscais e às medidas previstas na medida provisória que, entre outras coisas, retira isenções de determinadas aplicações financeiras, garantem o cumprimento das metas fiscais deste ano e do próximo.

Ele lembrou, no entanto, que é preciso aprovar essas mudanças no Congresso e que todas as medidas fiscais propostas pelo governo foram "desidratadas" no debate público.

