Futuros de Wall St recuam enquanto investidores monitoram legislação tributária de Trump

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street caíam nesta terça-feira, com os investidores monitorando as negociações comerciais dos Estados Unidos com parceiros e uma votação no Senado sobre o projeto de lei de corte de impostos do presidente Donald Trump.

O S&P 500 e o Nasdaq atingiram máximas de fechamento na segunda-feira, encerrando seu melhor trimestre em mais de um ano, uma vez que as expectativas de mais acordos comerciais e possíveis cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve apoiaram o sentimento.

Nesta terça-feira, os senadores ainda estavam votando uma lista potencialmente longa de emendas ao projeto de lei de Trump, que deve acrescentar US$3,3 trilhões à dívida do país, fomentando a incerteza entre os investidores.

Enquanto isso, Trump expressou frustração com as negociações comerciais entre os EUA e o Japão, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, alertou que os países poderiam ser notificados sobre tarifas mais altas à medida que o prazo de 9 de julho se aproxima, apesar das negociações de boa fé.

As ações da Tesla caíam 4,7% no pré-abertura após uma nova discussão entre o presidente-executivo Elon Musk e Trump sobre o projeto de lei fiscal, com o presidente pedindo ao Departamento de Eficiência Governamental que revise os subsídios que as empresas de Musk receberam.

A Tesla também registrou uma queda nas vendas pelo sexto mês consecutivo na Suécia e na Dinamarca em junho.

O futuro do S&P 500 caía 0,23%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,29%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,12%.

Dados econômicos fracos nas últimas semanas e as expectativas de que Trump escolha um chair "dovish" (favorável a juros baixos) para o banco central dos EUA forneciam suporte às apostas de cortes na taxa de juros neste ano e no próximo.

(Por Sruthi Shankar em Bengaluru)