França fecha escolas em meio a onda de calor na Europa, mar da Espanha atinge temperaturas recordes

Por Ingrid Melander e Emma Pinedo

PARIS/MADRI (Reuters) - Mais de mil escolas foram fechadas na França nesta terça-feira e o último andar da Torre Eiffel foi fechado para os turistas, conforme uma forte onda de calor atinge a Europa, disparando alertas de saúde em toda a região.

O Mar Mediterrâneo estava até 6 graus Celsius mais quente do que o normal para a época do ano, atingindo um recorde de até 30°C no Mar Balear, na Espanha, à medida que uma cúpula de calor aprisionava o ar quente acima da Europa, informou o órgão meteorológico Aemet do país.

Autoridades espanholas estavam investigando se a morte de um varredor de rua no fim de semana em Barcelona foi causada pela onda de calor, e sindicatos culparam o calor pela morte, na segunda-feira, de um homem de 47 anos em um canteiro de obras perto de Bolonha.

A Europa é o continente de aquecimento mais rápido do mundo, esquentando o dobro da média global, de acordo com o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da UE, fazendo com que as ondas de calor extremas ocorram mais cedo no ano e persistam nos meses posteriores.

Na França, o calor deve atingir o pico na terça-feira, chegando a 40-41°C em algumas áreas e 36-39°C na maioria das outras, informou o Meteo France. Dezesseis departamentos estarão no nível mais alto de alerta a partir do meio-dia, com 68 no segundo nível mais alto.

Cerca de 1.350 escolas estarão total ou parcialmente fechadas devido ao calor, um aumento significativo em relação às cerca de 200 de segunda-feira, informou o Ministério da Educação. O último andar da Torre Eiffel estará fechado na terça e na quarta-feira, e os visitantes serão aconselhados a beber bastante água.

O calor extremo também aumentou o risco de incêndios nos campos, no momento em que os agricultores da França, o maior produtor de grãos da União Europeia, começam a colher a safra deste ano.

Alguns agricultores estavam trabalhando durante a noite para evitar a colheita durante as temperaturas máximas da tarde. Na região de Indre, no centro da França, que tem registrado uma série de incêndios desde o final de junho, as autoridades proibiram o trabalho no campo entre 14h e 18h.

ALERTAS DE SAÚDE

O calor intenso pode prejudicar a biodiversidade, segundo alguns especialistas.

"No passado, vimos impactos como mortandade em massa de espécies de invertebrados, morte de leitos de ervas marinhas e surtos de doenças em fazendas de mexilhões. É provável que vejamos impactos semelhantes com esse evento", disse a cientista Kathryn Smith, da Marine Biological Association do Reino Unido.

Alertas de saúde foram emitidos em toda a Europa, com moradores e turistas buscando maneiras de se refrescar.

O calor extremo mata até 480.000 pessoas por ano em todo o mundo, de acordo com a Swiss Re, que observa que isso excede o número combinado de enchentes, terremotos e furacões.

(Reportagem adicional de Kate Abnett, Gus Trompiz, Rachel More)