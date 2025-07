Post mostra ato bolsonarista na Paulista em 2024, não o do último domingo

Uma foto compartilhada nas redes sociais engana ao afirmar que ela registra o ato bolsonarista ocorrido no domingo na avenida Paulista, em São Paulo. A imagem mostra uma multidão concentrada na região do Masp (Museu de Arte de São Paulo).

De fato, a imagem é de uma manifestação bolsonarista, mas ela retrata o ato que aconteceu no mesmo local em setembro de 2024. Os posts enganosos tentam insinuar que o evento de domingo teve um público maior do que o registrado.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

A publicação traz uma foto de centenas de pessoas, muitas delas vestindo camisas verdes e amarelas, na avenida Paulista. É possível notar que a multidão ocupa toda a largura da pista e se estende para além do Masp.

"Foi aqui que a esquerda disse que flopou?", diz a frase contida no post, rebatendo de forma irônica as afirmações de que o ato teve baixa adesão.

Por que é distorcido

Foto é de ato na Paulista em 2024. Uma busca reversa por imagem permitiu chegar ao conteúdo original. A foto foi utilizada em uma matéria publicada pela Gazeta do Povo em 7 de setembro de 2024 (aqui). A manifestação foi convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pautada por críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e pela defesa da anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 (aqui e aqui). O evento levou 45 mil pessoas à Paulista, de acordo com levantamento do Monitor do Debate Político no Meio Digital da USP (Universidade de São Paulo) (aqui).

Imagem em posts enganosos mostra Masp em obras. Na foto compartilhada pelas peças desinformativas, é possível ver que uma das famosas colunas vermelhas do edifício do museu está cercada por uma proteção, indicando que o local estava em reforma. O museu anunciou o término das obras no prédio em 26 de novembro de 2024 (aqui). Uma imagem da manifestação do último domingo mostra a coluna sem a tela de proteção e com a obra já concluída, como se observa na comparação abaixo.

Foto usada em posts enganosos (à esq) mostra prédio do Masp em reforma (em azul). No ato do último domingo (à dir), nota-se que a obra na coluna do prédio havia terminado. Imagem: Reprodução/Luisa Purchio/Gazeta do Povo e Reprodução

Manifestação de domingo teve público menor que atos anteriores. De acordo com levantamento realizado pelo Monitor do Debate Político do Cebrap e a ONG More in Common, cerca de 12,4 mil pessoas participaram do protesto. O público foi inferior ao de outros atos organizados pela direita neste ano. Apoiadores de Bolsonaro atribuíram a baixa adesão às férias escolares, ao fim do mês e ao jogo do Flamengo contra o Bayern de Munique no Mundial de Clubes da Fifa (aqui).

Políticos da esquerda ironizaram público menor em ato de Bolsonaro. Nas redes sociais, aliados de Lula debocharam do ato na Paulista, classificando o evento como "flopado" e "fracasso retumbante" (aqui, aqui, aqui e abaixo).

Parece que flopou de novo, né? pic.twitter.com/u9GA8fT1QC -- Humberto Costa (@senadorhumberto) June 29, 2025

Bolsonaro focou em eleições e críticas a processo. O ex-presidente centrou seu discurso na Paulista nas eleições de 2026, pedindo aos seus apoiadores para que "o ajudem a eleger 50% da Câmara e do Senado". Bolsonaro ainda disse que é processado por "uma fumaça de golpe" e que o objetivo da investigação não é prendê-lo, mas "eliminá-lo" (aqui).

Posts enganosos sobre público de atos bolsonaristas voltaram a circular. O UOL Confere e outras agências de checagem já desmentiram outras publicações que tentavam "inflar" o número de participantes de manifestações a favor de Jair Bolsonaro (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui) ou que questionavam a metodologia usada para calcular o público estimado (aqui e aqui).

Viralização. Uma postagem no Facebook tinha 9.100 reações, 1.600 comentários e 1.600 compartilhamentos até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela Reuters.

