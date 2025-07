Fávaro: vamos dar mais um passo na concessão de desconto dos juros a custeio sustentável

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o governo vai dar mais um passo na concessão de desconto dos juros a custeio sustentável. "Queremos a concessão de juros a custeio sustentável para além do 0,5 ponto porcentual para o produtor com Cadastro Ambiental Rural validado. Produtores que usam bioinsumos e fazem conservação de solo poderão ter desconto em juros de custeio sustentável", disse o ministro em cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/26 da agricultura empresarial no Palácio do Planalto.

O governo federal prorrogou a concessão de desconto de 0,5 ponto porcentual nas taxas de juros para produtores rurais com práticas sustentáveis para a nova safra, que começa hoje e vai até 30 de junho do ano que vem, informou o Ministério da Agricultura em nota. A medida vale para as operações de crédito rural de custeio para médios e grandes produtores.

A política de concessão do desconto nos juros de financiamentos de custeio tem gerado divergências entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Fazenda sobre os mecanismos para concessão. A Agricultura quer destravar o desconto e ampliá-lo para maior número de práticas sustentáveis para além dos programas reconhecidos hoje pelo Executivo e do Cadastro Ambiental Rural validado.