Famato participa de evento sobre cooperação entre MT e China

São Paulo, 1 - A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) participou no sábado, 28 de junho, em Cuiabá da assinatura de um termo de cooperação para fortalecer relação entre o Estado e China. A iniciativa, ocorrida durante o Fórum Brasil-China de Inovação em Agricultura Sustentável, pretende ampliar o intercâmbio entre as partes na "inovação tecnológica, sustentabilidade e desenvolvimento agropecuário", diz a nota da entidade.A comitiva chinesa - formada por 30 representantes entre empresários, especialistas, pesquisadores e autoridades - está no País para a Missão Brasil-China, desde 22 de junho. Além de Cuiabá (MT), já esteve em Londrina (PR) e Brasília (DF).