EUA suspendem algumas remessas de mísseis para Ucrânia por estoque baixo, dizem fontes

Por Mike Stone e Costas Pitas

(Reuters) - O Pentágono suspendeu algumas remessas de mísseis de defesa aérea e outras munições de precisão para a Ucrânia devido a preocupações de que os estoques dos EUA estejam muito baixos, disseram duas pessoas familiarizadas com a decisão nesta terça-feira.

A desaceleração do Pentágono de algumas remessas de armas prometidas a Kiev durante o governo do ex-presidente Joe Biden ocorreu nos últimos dias, disseram as fontes.

O Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Entre as armas que estão sendo adiadas estão interceptores de defesa aérea que ajudariam a derrubar drones e mísseis russos e outras munições, disseram as fontes.

A Rússia, que já controla cerca de um quinto da Ucrânia, continua a avançar gradualmente, ganhando terreno nas últimas semanas nas regiões de Donetsk e Dnipropetrovsk, no sudeste da Ucrânia, e intensificando os ataques aéreos em todo o país.

Toda a ajuda com armas foi brevemente interrompida em fevereiro, com uma segunda pausa mais longa em março. O governo Trump retomou o envio com a última ajuda aprovada por Biden.

Nenhuma nova política foi anunciada.

O Politico relatou a pausa na tarde desta terça-feira.

(Reportagem de Mike Stone e Costas Pitas)