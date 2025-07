Escolas do DF servem carne com plástico, couro e resto de rótulo em merenda

Escolas públicas do Distrito Federal foram denunciadas por servir carne com plástico e couro na merenda dos alunos. O Tribunal de Contas do Estado cobrou uma explicação da Secretaria de Educação.

O que aconteceu

Dezenas de quilos de carne bovina distribuídas na rede pública de ensino do Distrito Federal tinham "materiais estranhos". Havia pedaços de plástico, couro e até fragmentos de rótulos misturados, além de excesso de gordura na carne moída, segundo denúncia feita pelo Conselho de Alimentação Escolar do DF ao Tribunal de Contas do Estado.

Irregularidades foram identificadas em várias escolas. Em uma unidade escolar de Santa Maria foram encontrados 154 kg de carne com materiais estranhos misturados, além de alto teor de gordura. O produto foi recolhido.

Empresa responsável por fornecer o produto foi notificada e recolheu o lote indicado com problemas. Segundo o Tribunal de Contas, a fornecedora da carne é a Frioli Frigorífico Oliveira, que negou irregularidades no produto.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que "a única inconsistência encontrada foi o percentual de gordura 1,7% acima do previsto em edital". O alimento foi analisado pela Vigilância Sanitária, segundo a pasta informou em nota.

Governo do DF negou que o alimento servido aos alunos da rede pública seja impróprio para consumo. "Importante ressaltar que não foram identificados problemas sanitários ou nutricionais. Mesmo assim, de forma preventiva, o lote foi recolhido e substituído por um novo, que só foi distribuído após análise laboratorial".

Secretaria ressaltou que instaurou procedimento para apurar responsabilidades pelo "material estranho" encontrado nos quilos da carne. A pasta afirma que, se ficar comprovado o "descumprimento do padrão estabelecido em edital", a empresa será penalizada. A pasta também destacou que já enviou explicações ao Tribunal de Contas em "compromisso com a execução ética, responsável e qualificada do Programa Nacional de Alimentação Escolar do DF".