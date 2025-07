Entregas trimestrais da Tesla podem continuar em queda

(Reuters) - Espera-se que a Tesla divulgue outra queda nas entregas trimestrais na quarta-feira, já que a reação contra as opiniões políticas do presidente-executivo Elon Musk e as pressões da concorrência continuam a prejudicar a demanda.

Embora parte da avaliação de um trilhão de dólares da Tesla dependa da aposta de Musk na comercialização de robôs-taxi, a maior parte da receita e dos lucros atuais da empresa vem de seu negócio de venda de veículos elétricos, que tem estado sob pressão devido às altas taxas de juros e ao aumento da concorrência.

O mercado global de veículos elétricos tem crescido, embora em um ritmo mais lento do que nos anos anteriores, mas as vendas anuais da linha antiga da Tesla caíram pela primeira vez em 2024. Embora Musk tenha dito que as vendas voltarão a crescer em 2025, o que representa um retrocesso em relação à sua promessa anterior de crescimento de 20 a 30%, analistas esperam uma queda de 8% nas vendas este ano.

Para o segundo trimestre encerrado em junho, espera-se que a Tesla entregue 394.380 unidades, de acordo com 23 analistas consultados pela Visible Alpha. Isso representaria uma queda de mais de 11% em relação ao ano anterior e seguiria um declínio de 13% relatado pela empresa no trimestre anterior.

A Tesla disse que a queda no último trimestre foi devido a uma pausa na produção para mudar para uma versão atualizada de seu Model Y, e os analistas disseram que muitos clientes estavam adiando as compras enquanto esperavam o lançamento.

Além disso, alguns compradores em potencial ficaram irritados com o fato de Musk ter abraçado publicamente a política de extrema direita na Europa e ter trabalhado para o presidente dos EUA, Donald Trump, supervisionando cortes em empregos e financiamentos federais.

Embora Musk tenha mudado seu foco para suas empresas, a reação, juntamente com os clientes que escolheram veículos elétricos chineses mais baratos, levou ao quinto mês consecutivo de queda nas vendas da Tesla na Europa, com uma queda de 27,9% em maio, segundo dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.

