Encomendas à indústria da zona do euro se estabilizam pela primeira vez em três anos, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade industrial da zona do euro mostrou mais sinais de recuperação em junho uma vez que os novos pedidos pararam de cair pela primeira vez em mais de três anos, sugerindo uma tentativa de estabilização no setor, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira.

O Índice Gerentes de Compras (PMI) de indústria do HCOB, compilado pela S&P Global, subiu de 49,4 em maio para 49,5 em junho, seu nível mais alto desde agosto de 2022, mas permaneceu abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração pelo 29º mês consecutivo.

"Há sinais de alguma estabilização no setor industrial. As empresas agora expandiram ligeiramente a produção pelo quarto mês consecutivo, a entrada de pedidos parou de cair e os prazos de entrega um pouco mais longos também indicam que a demanda está aumentando um pouco", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

O índice de produção industrial, entretanto, caiu de 51,5 em maio para 50,8, marcando uma mínima de três meses, mas permanecendo em território de expansão.

Um subíndice que mede o volume de novos pedidos subiu para 50,0, encerrando um período de 37 meses de retração, e os pedidos de exportação pararam de cair pela primeira vez desde março de 2022, um sinal positivo para a produção futura.

Apesar da melhora na carteira de pedidos, os fabricantes continuaram a reduzir sua força de trabalho. O índice de emprego tem estado abaixo de 50 há dois anos.

A confiança dos empresários continuou a melhorar, atingindo seu nível mais alto desde fevereiro de 2022, com os fabricantes alemães particularmente otimistas em relação às perspectivas futuras de produção.

(Reportagem de Jonathan Cable)