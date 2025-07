Wajngarten: Contato com filha de Cid foi para inscrição em prova de hipismo

Fabio Wajngarten, ex-advogado de Jair Bolsonaro (PL), depôs hoje à Polícia Federal e alegou que os contatos feitos com a filha do tenente-coronel Mauro Cid foram para inscrevê-la em um torneio de hipismo.

O que aconteceu

Pedido para inscrever a adolescente no torneio teria partido do pai de Cid, o general Lourena Cid. "Fui demandado pelo general Lourena Cid para inscrever a neta dele [filha de Cid] em uma competição de hipismo em São Paulo. Foi no mês de agosto de 2023. Telefonei para o doutor Paulo Bueno [advogado de Bolsonaro] e ele seguiu com a inscrição."

Os contatos com a filha de Cid foram feitos a partir da etapa de inscrição, segundo Wajngarten. Ele negou qualquer tentativa de interferir na delação. "E assim se deram os contatos, as ligações, se é que ocorreram. Em hipótese alguma houve tentativa de desorganizar e tumultuar qualquer investigação que seja."

Wajngarten lamentou a intimação para depor e criticou Cid. "Fui, infelizmente, surpreendido com a intimação de vir depor. Ninguém gosta de vir aqui. Principalmente quem não tem culpa no cartório [...] Quando ele [Cid] foi preso, fui visitá-lo." O depoimento começou às 15h20 e durou cerca de uma hora.

Além dele, prestam depoimento os advogados de Bolsonaro e Marcelo Câmara. Paulo Cunha Bueno e Luiz Eduardo Kuntz são acusados de terem procurado a família de Cid com o objetivo de prejudicar a delação.

As oitivas começaram 15h. Bueno depôs antes de Wajngarten e saiu por volta de 15h40 sem falar com a imprensa.

Wajngarten disse não conhecer a mãe de Cid. Ele foi acusado, junto de Bueno e Kuntz, de ter cercado Agnes Cid em um evento em São Paulo.

Advogado disse que estuda entrar com ação contra Cid ou sua defesa. "Estou estudando medidas possíveis, inclusive entrar com ação de denunciação caluniosa, a quem quer que seja."

Cid acusa defesas de procurarem sua família

Advogado de Câmara procurou "insistentemente" a filha de 14 anos de Cid, segundo a defesa do tenente-coronel. As tentativas de contato dele foram feitas por WhatsApp.

Além dele, Wajngarten é acusado pela defesa de Cid de "intensa tentativa" de fazer contato com a filha de Cid. A esposa de Cid, Gabriela Ribeiro Cid, também teria sido procurada por ele, afirma a defesa.

Kuntz acusa Cid de ter usado rede social

Inquérito foi aberto após Kuntz acusar Cid de ter usado Instagram e conversado com ele pelo perfil @gabrielar702. Com o acordo de delação premiada homologado em setembro de 2023, Cid estava proibido de usar redes sociais.

Defesa de Cid afirma que as mensagens de Kuntz são "incontroversas" e desmentem a versão de que ele não o procurou. Kuntz afirmou que evitava falar com Cid e preferia mensagens em texto.

Inicialmente, ele alega que não sabia se Cid buscava advogado ou se o contato era uma "ação controlada". Segundo Kuntz, ele e Cid já se conheciam, mas o ex-ajudante de ordens nunca o teria procurado para falar sobre o processo de tentativa de golpe de Estado. "Tem uma parte em que eu digo que estou à disposição dele, tomo esse cuidado de ser bem explícito", afirmou.

Tentativa de contato de Kuntz foi descrita como "ardilosa" pela defesa de Cid. "Assim como é incontroversa também a tentativa do advogado Luiz Eduardo Kuntz em encontrar Mauro Cid que já estava com cautelares diversas da prisão e acordo de colaboração premiada homologado pelo Supremo, e mesmo assim, ardilosamente, procurou insistentemente sua filha menor de idade."