Curva de juros perde inclinação com exterior, à espera de decisão do governo sobre IOF

Os juros futuros médios e longos recuam na manhã desta terça-feira, 1, acompanhando o dólar e rendimentos dos Treasuries longos e dando continuidade ao movimento da véspera. A liquidez é bem reduzida e pode seguir limitada pela agenda fraca.

O fiscal fica no radar diante da possibilidade de governo federal acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar a derrubada do decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), segundo o Valor. O anúncio do que será feito será às 10h15.

Às 9h23, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,070%, de 14,090% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,015%, de 13,068%, e o para janeiro de 2031 estava na mínima de 13,100%, de 13,184% no ajuste de segunda-feira, 30.