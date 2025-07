Criança é salva após cair de navio; por que queda do tipo é tão perigosa?

Uma criança de 4 anos caiu do quarto andar de um navio da Disney, no trecho final da viagem, entre as Bahamas e Fort Lauderdale (EUA). O pai da menina saltou no mar para salvá-la e ambos foram resgatados pela tripulação da Disney Cruise Line e passam bem. Quedas de navios podem ser gravíssimas; entenda os riscos.

Por que é difícil sobreviver à queda de um navio?

Existem múltiplos fatores de risco neste cenário, como a velocidade e a altura da queda. Caso a pessoa caia em pé, há o risco de machucar a coluna e outras partes do corpo. Se cai deitada ou inclinada, o risco é de perder a consciência pelo trauma.

Alguém precisa notar que uma pessoa caiu e comunicar a queda à tripulação. O navio, então, precisa fazer uma volta para chegar ao mesmo lugar em que o passageiro caiu. A possibilidade de, nesse tempo decorrido, a pessoa se afogar —caso não tenha morrido na queda— é grande.

Ainda que a pessoa sobreviva à queda, existe o risco de se machucar com o deslocamento do navio, que suga a água por baixo e nas laterais para se locomover. Esse mecanismo faz um movimento que drena a água e tem a tendência de drenar a pessoa em direção à hélice.

Além disso, a pessoa está sozinha, sem colete salva-vidas ou outros aparatos para tentar se manter na superfície. Para sobreviver, é necessário saber nadar muito bem e evitar afundar.

Há também grande risco de trauma craniano, conhecido como concussão. O impacto na água pode fazer com que a pressão no crânio aumente muito rapidamente, fazendo com que a pessoa "apague". Além disso, a própria queda pode causar uma lesão cerebral, e a sobrevivência depende da gravidade deste eventual trauma.

A localização de uma vítima nestes casos é um desafio para as autoridades. Em caso de afogamento próximo à praia, por exemplo, a correnteza acaba levando o corpo para a faixa de areia. Porém, em uma queda de navio, que passa a maior parte do trecho em mar aberto, a localização de um corpo é difícil.

Além de cair no mar, o passageiro pode cair dentro das instalações do próprio navio. Em setembro do ano passado, um menino de 12 anos morreu ao cair do 13º andar de uma embarcação da Royal Caribbean. O garoto caiu em uma área interna do navio e morreu antes que o barco atracasse.

Empresas seguem protocolo 'homem ao mar'

Na média, registra-se mais de um caso do tipo por mês. Dados da Associação Internacional de Empresas de Cruzeiros (Clia, na sigla em inglês) mostram que 26 pessoas, em média, caem no mar a partir de navios de cruzeiro a cada ano. Entre 2009 e 2019, aconteceram 212 casos. Em 2022, foram 16.

Só 1 em 4 vítimas de queda sobrevive. Em 2019, dos 29 passageiros de cruzeiros marítimos que caíram no mar com o navio em movimento, apenas nove foram resgatados com vida. Dos demais, nem os corpos foram encontrados. Dos 212 casos registrados entre 2009 e 2019, só 48 sobreviveram.

Empresas seguem protocolos internacionais, criados pela Organização Marítima Internacional, para casos de queda de pessoas no mar. O conjunto de regras é chamado de MOB (Man Overboard, "Homem ao Mar" em tradução livre) e é acionado assim que é identificada uma queda.

Como a busca é feita? A ativação do alarme MOB implica na imediata interrupção da marcha do navio, no lançamento de boias sinalizadoras e salva-vidas na água, na comunicação do fato às autoridades marítimas e na liberação de barcos salva-vidas —que ficarão dando voltas na região, à procura da vítima no mar.

Como foi o acidente com a criança

Bote salva-vidas sendo içado pelo cruzeiro após resgate Imagem: Reprodução/TikTok

O acidente aconteceu no trecho final da viagem entre as Bahamas e Fort Lauderdale, no sul da Flórida (EUA). A menina caiu anteontem do navio e o pai pulou imediatamente para salvá-la. As circunstâncias do acidente não foram especificadas.

O alarme de emergência foi acionado e os dois foram salvos. A tripulação lançou botes e coletes salva-vidas ao mar e iniciou o resgate. Vídeos publicados por outros passageiros no TikTok mostram o salvamento.

"Muita gente orando neste navio", escreveu um passageiro em post no Facebook. "Uma garotinha caiu no mar e seu pai pulou logo em seguida para tentar salvá-la. O alarme de 'homem ao mar' foi acionado imediatamente", descreveu.

Nas imagens, é possível ver o pai nadando com a menina nos braços. Ele a entrega para um salva-vidas e, na sequência, entra no bote. Os passageiros do cruzeiro aplaudem.

Fonte: David Szpilman, médico intensivista, tenente-coronel médico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e secretário-geral da Sobrasa (Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático).

*Com informações de matérias publicadas em 14/01/2024 e 30/06/2025