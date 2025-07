CPI anual da zona do euro acelera a 2% em junho, como previsto, e fica em linha com meta do BCE

São Paulo 01/07/2025 07h14 A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou para 2% em junho, ante 1,9% em maio, segundo levantamento preliminar divulgado nesta terça-feira, 1, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado de junho deixou a inflação do bloco em linha com a meta oficial do Banco Central Europeu (BCE), de uma taxa de 2%, e veio como previsto por analistas consultados pela FactSet. O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual de 2,3% em junho, repetindo a variação de maio e vindo também em linha com o consenso da FactSet.