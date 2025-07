Criança que caiu de navio posava para foto em parapeito, diz testemunha

Uma criança caiu do deque no quarto andar de um cruzeiro da Disney que voltava das Bahamas para Fort Lauderdale (EUA) na tarde do último domingo, levando o pai a pular no mar para socorrê-la. As circunstâncias do acidente, até então desconhecidas, foram reveladas por outros passageiros do navio.

O que aconteceu

A menina de cinco anos posava para uma foto quando caiu. O passageiro Gar Frantz contou à rede americana NBC hoje que viu a criança sentada no parapeito do deque enquanto um homem, presumivelmente o pai, estava registrando o momento. Testemunhas não identificadas relataram o mesmo à emissora britânica BBC.

A criança se desequilibrou e caiu, levando o pai a se jogar na água para salvá-la. "Nós assistimos, você podia ver duas coisinhas... Foi louco, foi horrível", comentou Frantz sobre o momento em que notou o pai e a criança no mar.

Passageira contou que "houve um tipo de comoção" logo após a queda. "Então ouvi este grito horrível do que eu presumo ser a mãe e uma enorme pancada na água. O som era de algo batendo contra o asfalto, nada como se você pulasse em uma piscina, foi tão alto", relembrou Chandler, identificada pela revista People a seu pedido apenas com o primeiro nome. Ela registrou o resgate no TikTok:

Após cerca de 15 segundos, um colete salva-vidas foi jogado na água. Em seguida, um alerta em alto-falante anunciou "MOB" ("man overboard" ou pessoa na água) e mais três dispositivos flutuantes foram lançados, ainda segundo a passageira.

Tripulação do navio agiu rapidamente, segundo relatos de passageiros nas redes e à imprensa americana. A criança e o pai foram salvos por um bote mobilizado pela equipe.

O navio estava se movimentando rápido, tão rapidamente que é louco o quão rápido as pessoas se tornaram pequenos pontinhos no mar e nós os perdemos de vista. O capitão freou o navio e o fez voltar, e então enviaram um bote com pessoas nele para buscá-los, os vimos resgatando o pai e a filha. Passageira Laura Amador, à rede americana CBS

Navio possuía proteções de plexiglass (barreira plástica de polimetilmetacrilato) em torno dos deques. Veda Coleman-Wright, porta-voz do Departamento do Xerife do Condado de Broward, afirmou ao jornal ]'The Washington Post" que detetives estão investigando o caso, apesar de "parecer não haver nada suspeito" nos fatos relatados. Ela também confirmou a relação entre pai e filha, além da idade da menina.

Navios da Disney são equipados com sistemas detectores de quedas de passageiros no mar. Segundo o jornal "USA Today", este tipo de sistema existente na embarcação foi desenvolvido para alertar a tripulação de incidentes do tipo em tempo real.

Nas imagens divulgadas nas redes, é possível ver o pai nadando com a menina nos braços. Ele a entrega para um salva-vidas e, na sequência, entra no bote. Os passageiros do cruzeiro aplaudem.

Navio tem 14 andares e 1.250 cabines

Navio usado para o cruzeiro de quatro noite pelas Bahamas Imagem: Divulgação/Disney

A Disney Cruise Line parabenizou os tripulantes. "Estamos comprometidos com a segurança e o bem-estar de nossos passageiros, e este incidente destaca a eficácia de nossos protocolos de segurança", disse um porta-voz da empresa em entrevista ao USA Today.

Cruzeiro pelas Bahamas tem duração de quatro noites. O navio Disney Dream atracou em Port Everglades na manhã de hoje.

Embarcação tem 14 andares e 1.250 cabines. Conta com diversas atrações e faz paradas em paraísos tropicais. A viagem de quatro noites saindo de Fort Lauderdale custa a partir de R$ 10.308,20 para duas pessoas.

Por que é difícil sobreviver à queda de um navio

Existem múltiplos fatores de risco neste cenário, como a velocidade e a altura da queda. Caso a pessoa caia em pé, há o risco de machucar a coluna e outras partes do corpo. Se cai deitada ou inclinada, o risco é de perder a consciência pelo trauma.

Alguém precisa notar que uma pessoa caiu e comunicar a queda à tripulação. O navio, então, precisa fazer uma volta para chegar ao mesmo lugar em que o passageiro caiu. A possibilidade de, nesse tempo decorrido, a pessoa se afogar —caso não tenha morrido na queda— é grande.

Ainda que a pessoa sobreviva à queda, existe o risco de se machucar com o deslocamento do navio, que suga a água por baixo e nas laterais para se locomover. Esse mecanismo faz um movimento que drena a água e tem a tendência de drenar a pessoa em direção à hélice.

Além disso, a pessoa está sozinha, sem colete salva-vidas ou outros aparatos para tentar se manter na superfície. Para sobreviver, é necessário saber nadar muito bem e evitar afundar.

Há também grande risco de trauma craniano, conhecido como concussão. O impacto na água pode fazer com que a pressão no crânio aumente muito rapidamente, fazendo com que a pessoa "apague". Além disso, a própria queda pode causar uma lesão cerebral, e a sobrevivência depende da gravidade deste eventual trauma.

A localização de uma vítima nestes casos é um desafio para as autoridades. Em caso de afogamento próximo à praia, por exemplo, a correnteza acaba levando o corpo para a faixa de areia. Porém, em uma queda de navio, que passa a maior parte do trecho em mar aberto, a localização de um corpo é difícil.

Além de cair no mar, o passageiro pode cair dentro das instalações do próprio navio. Em setembro do ano passado, um menino de 12 anos morreu ao cair do 13º andar de uma embarcação da Royal Caribbean. O garoto caiu em uma área interna do navio e morreu antes que o barco atracasse.

*Com informações de matérias publicadas em 30/06/2025 e 01/07/2025.