CIDH pede medidas em favor do ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas à Corte IDH

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) solicitou nesta terça-feira (1º) à Corte Interamericana de Direitos Humanos "medidas provisórias" a favor do ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas, ao considerar que ele se encontra em "situação de extrema gravidade" na prisão.

O México rompeu relações diplomáticas com o Equador em 2024 após a invasão da polícia equatoriana a sua embaixada em Quito para deter Glas, que era investigado por corrupção.

A ação policial foi feita depois que o México concedeu asilo a Glas e resultou em uma denúncia contra o Equador na Corte Internacional de Justiça (CIJ).

Nesta segunda-feira, o ex-vice-presidente foi condenado a 13 anos de prisão e desqualificação vitalícia para exercer cargos públicos.

Glas, de 55 anos, já passou vários anos na prisão e ainda não cumpriu a pena acumulada de oito anos por outros dois casos de corrupção. Atualmente, ele está recluso no Centro de Privação de Liberdade (CPL) Guayas Nº 3, em Guayaquil.

Em fevereiro, a CIDH, uma entidade da Organização dos Estados Americanos (OEA), alertou sobre a "gravidade" da saúde mental do detento na prisão.

Na ocasião, pediu ao Estado que submetesse Glas a "avaliações médicas hospitalares e tratamentos médicos adequados".

Agora, após avaliar as "informações disponíveis", considera que a situação de Jorge Glas "se enquadra na hipótese de extrema gravidade, urgência e irreparabilidade do dano" e solicitou à Corte IDH "medidas provisórias em favor" do detido no Equador, afirmou a CIDH em comunicado.

