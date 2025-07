Chair do Fed diz que as linhas de swap de dólares continuam sendo uma ferramenta importante

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira que o banco central dos Estados Unidos não tem planos de mudar a forma como oferece liquidez em dólares a outras entidades oficiais.

Falando sobre o sistema de linhas de swap de dólares do Fed, Powell disse em uma reunião realizada pelo Banco Central Europeu que "ainda temos as mesmas autoridades e ainda estamos preparados para usá-las em situações em que isso esteja dentro de nossas autoridades legais e em que achamos que faz sentido".

Ele acrescentou que as linhas de swap de dólares são "uma grande contribuição" para a estabilidade financeira global.

As linhas de swap de dólares do Fed oferecem empréstimos a bancos centrais qualificados para garantir que a liquidez do dólar não seja um problema para o sistema financeiro global e têm sido muito utilizadas em tempos de crise.

Em discurso no mesmo evento, o presidente do Banco da Coreia, Rhee Chang-yong, observou a necessidade de países como o seu acumularem reservas em dólares, caso sejam necessárias.