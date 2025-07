Câmara de SP inclui e aprova texto da lei 'anti-Oruam' em lei orçamentária

Do UOL, em São Paulo

A Câmara de São Paulo incluiu e aprovou na sexta-feira uma emenda semelhante ao texto da lei "anti-Oruam" na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026. A proposta proíbe a contratação de artistas que façam apologia ao crime organizado em eventos promovidos pelo poder público.

O que aconteceu

Emenda aprovada na LDO veta recursos públicos para apresentações com apologia ao crime organizado. "É vedada, no exercício de 2026, a destinação de recursos públicos, pela Administração Pública Municipal direta ou indireta, para eventos que envolvam, no decorrer da apresentação, expressão de apologia ao crime organizado", diz.

Autora de um projeto com teor semelhante, a vereadora Amanda Vettorazzo (União) foi responsável por indicar a emenda. A emenda foi aceita pelo vereador Major Palumbo (PP), relator da LDO.

Fora a emenda na LDO, o projeto teve aval de um congresso de comissões e pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Nos últimos meses, o projeto foi replicado em outras capitais.

Vereadora comemorou inclusão da emenda na LDO. "São Paulo precisa dar o exemplo e deixar claro que aqui o crime organizado não tem vez", disse ela.

Falta de regulamentação em relação à emenda preocupa, afirma vereador do PSOL. "Tem que tomar cuidado em eventos públicos ou críticas sociais serem confundidos com crime organizado. Os Racionais, por exemplo, fazem uma crítica contundente às condições precárias do povo periférico e isso não pode ser considerado apologia ao crime organizado", afirma Celso Giannazi (PSOL).

Proibição já é prevista em lei e não precisaria dessa emenda, defende Giannazi. "O fato é: o que está colocado na LDO sobre o assunto já é proibido pelo município. Não pode fazer isso. Não precisa desse artigo na lei."

LDO seguiu para sanção do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). A proposta aprovada tem previsão orçamentária de R$ 128,9 bilhões para o próximo ano.

Projeto 'anti-Oruam'

Apesar de não citar o nome do cantor no texto, Vettorazzo batizou o PL de "anti-Oruam". A parlamentar criou um site com o nome e fotos dele para incentivar vereadores a protocolarem proposta semelhante em outras cidades.

Vereadora afirma que quer proibir shows com apologia ao crime para crianças e adolescentes com dinheiro público. Segundo a vereadora, as músicas de Oruam "abriram as porteiras para que rappers e funkeiros começassem a produzir músicas endeusando criminosos e líderes de facções".

Em fevereiro, Nunes defendeu o projeto e disse que Vettorazzo não atacou o funk ou o rap. Segundo ele, a vereadora associou a proposta a apenas uma pessoa específica.