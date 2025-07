BTS anuncia seu retorno para 2026

A banda de pop sul-coreana BTS anunciou, nesta terça-feira (1º), seu retorno na primavera (hemisfério Norte, outono no Brasil) de 2026 com um álbum e uma turnê mundial, despertando euforia entre seus milhões de fãs que aguardam ansiosamente seu retorno.

O grupo musical mais lucrativo da Coreia do Sul está em hiato desde 2022 porque seus membros precisavam cumprir o serviço militar obrigatório imposto a todos os homens sul-coreanos com menos de 30 anos, devido às tensões com a Coreia do Norte.

Cinco de seus membros concluíram o serviço militar em junho, e muitos estavam esperando seu retorno.

"A partir de julho (...) estamos planejando fazer algo grandioso, a partir de então, provavelmente nos reuniremos e nos concentraremos em fazer música", declarou o líder do grupo, RM, na plataforma Weverse.

"O álbum do nosso grupo será oficialmente lançado na próxima primavera", disse RM durante um chat ao vivo.

"A partir da próxima primavera, sairemos em turnê, então esperem nos ver ao redor do mundo", acrescentou.

A banda também revelou seus planos de viajar este mês aos Estados Unidos, onde os sete membros se reunirão gradualmente para começar a produção musical e preparar as próximas apresentações.

Se lançado na primavera boreal de 2026, o álbum de retorno seria o primeiro em quatro anos. Seu último álbum, "Proof", foi o mais vendido de 2022 na Coreia do Sul, com quase 3,5 milhões de cópias.

Antes do serviço militar obrigatório, o grupo gerava um impacto econômico anual de mais de 5,5 trilhões de wons (mais de 20 bilhões de reais), segundo o Instituto de Cultura e Turismo da Coreia.

Isso representa aproximadamente 0,2% do PIB total da Coreia do Sul, segundo dados oficiais.

O BTS detém o recorde de grupo mais ouvido no Spotify e se tornou o primeiro grupo de K-pop a liderar as paradas Billboard 200 e Billboard Artist 100 nos Estados Unidos.

