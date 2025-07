BRF já foi condenada por assédio de supervisor que negou saída de grávida

O supervisor de um frigorífico da multinacional BRF, citado no caso da grávida que perdeu gêmeas após ser impedida de ir ao hospital, tem histórico de assédio moral contra outras subordinadas que também estavam gestantes. A informação foi revelada pelo portal G1 e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

Duas funcionárias grávidas da BRF acionaram a Justiça do Trabalho do Mato Grosso para denunciar assédio moral do supervisor. Ambos os casos ocorreram em 2019, após as empregadas comunicarem suas gestações, solicitarem mudanças de funções e terem os pedidos negados pelo gestor.

Em um dos casos, a empregada tinha recomendação médica para mudar de cargo até que tivesse o bebê. Ela procurou o supervisor, informou seu quadro clínico, mas mesmo assim seu chefe direto negou a mudança de função.

Supervisor teria dito que a grávida "na verdade não queria trabalhar". Nos autos processuais, a funcionária afirma que se sentiu "humilhada" pela forma como o chefe a tratou, além de ter sido suspensa do serviço para "descansar".

Justiça condenou a BRF no caso da empregada suspensa. A empresa do ramo alimentício teve que pagar indenização por danos morais e materiais à funcionária.

No outro caso, uma segunda trabalhadora da BRF disse que o supervisor a colocou para realizar serviço pesado após comunicar a gravidez. No processo, a mulher informou que o líder direto a mandou realizar tarefas diferentes da que cumpria, além de mais pesadas, como pendurar frangos.

Grávida foi demitida por justa causa e acionou a Justiça do Trabalho. A demissão foi revertida pelo Tribunal e a BRF foi obrigada a pagar todos os direitos trabalhistas para a empregada.

Ao UOL, a BRF não quis comentar os casos ocorridos em 2019. Entretanto, a empresa informou que "este supervisor não faz mais parte" do seu quadro de funcionários. A reportagem questionou quando ele foi desligado, mas a BRF não respondeu.

O UOL não conseguiu localizar a defesa do supervisor para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Mãe de gêmeas perde bebês na BRF

A Justiça do Trabalho do Mato Grosso condenou a BRF após uma trabalhadora que estava grávida de gêmeas perder as bebês durante o horário de expediente. Nesse caso, ocorrido em abril de 2024, a mulher entrou em trabalho de parto no serviço, pediu ao supervisor para ser liberada, mas o pedido foi negado.

Funcionária, que estava no oitavo mês de gestação, permaneceu no trabalho, mas as dores aumentaram. Ela voltou a pedir licença, que foi novamente negada. Por conta própria, ela deixou o expediente, foi aguardar ônibus para ir ao hospital, mas não dava mais tempo porque a bolsa amniótica já estava rompida.

Ela retornou às dependências da BRF, onde as gêmeas nasceram, mas não sobreviveram. A primeira filha morreu logo após vir ao mundo por volta das 6h30. A segunda bebê nasceu minutos depois, mas também morreu no local.

BRF negou ter sido negligente ao não autorizar a funcionária a deixar o posto de trabalho para buscar atendimento médico. Nos autos processuais, a empresa alegou que a funcionária não tinha uma gravidez de risco e que ela teria, supostamente, recusado atendimento médico interno da empresa, o que a Justiça rechaçou. Para a Justiça, "não parece ser crível supor que a trabalhadora nas condições debilitadas em que estava, e no oitavo mês de gestação de gêmeas, se negaria a ir ao centro médico da ré, como pretende a defesa" da empresa.

Empresa disse, ainda, que a mulher deu à luz fora do perímetro da unidade. A justificativa foi contestada por imagens das câmeras de segurança da própria BRF, que mostraram que a mulher teve as filhas dentro da área do frigorífico em que trabalhava.

Depoimentos colhidos pela investigação corroboraram a versão apresentada pela funcionária, que é natural da Venezuela, mas mora no Brasil. Conforme a decisão judicial, ficou comprovado que, embora tenha buscado ajuda, ela não teve acesso ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho da empresa. Uma técnica de saúde do local disse que não foi chamada para atender o caso. O enfermeiro responsável pela área médica da unidade também depôs que o protocolo não foi seguido.

Juiz afirmou que a BRF foi "omissa e negligente ao não providenciar atendimento médico com a agilidade necessária". A decisão também ressalta que a trabalhadora não teve o atendimento médico fornecido pela estrutura da empresa, além de ter sido submetida a "sofrimento e humilhação inegáveis".

Nesse caso, a BRF foi condenada a indenizar a trabalhadora em R$ 150 mil por danos morais. Além do valor indenizatório, a multinacional foi sentenciada a pagar as verbas rescisórias à funcionária, como aviso prévio, 13º salário, férias, FGTS acrescido da multa de 40% e assegure que ela tenha acesso ao seguro-desemprego.

BRF recorreu da decisão judicial, mas disse que instaurou procedimento interno para apurar o ocorrido. "A companhia destaca que instaurou um comitê multidisciplinar para apurar e revisitar o caso específico. Sobre a ação jurídica em curso, a companhia não comenta processos em andamento", informou em nota.