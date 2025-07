Mulher é presa por 'boa noite, Cinderela'; francês perdeu R$ 50 mil no Rio

Uma mulher foi presa na madrugada de hoje suspeita de dopar, espancar e roubar um francês na Pedra do Sal, na região central do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Francini Demétrio Sitas, de 23 anos, teria marcado encontro com turista francês. Ele disse à polícia que foi abordado por um grupo de mulheres no domingo, na Lapa, e combinou de se encontrar com uma delas no dia seguinte.

Francini fez uma emboscada para o francês em um quiosque de Copacabana. De lá, ela convenceu o turista a ir ao Arpoador, onde encontrariam uma suposta amiga dela. Ele se ofereceu para chamar um carro de aplicativo, mas a suspeita afirmou que um táxi iria buscá-los.

Homem começou a se sentir cansado durante o caminho após ser dopado por ela. Ele disse ter reconhecido que passava pela Lapa durante o trajeto e, em seguida, foi levado para um local desconhecido.

Ao chegar ao local desconhecido, francês teria caído, batido a cabeça e sido espancado. Depois disso, ele conta não se recordar do que aconteceu. Segundo informações da Polícia Civil, Francini roubou mais de R$ 50 mil do turista enquanto ele estava desacordado.

Criminosa foi identificada e localizada na Pedra do Sal. Com ela, estava o medicamento Clonazepam e o dinheiro. O homem foi encontrado, em seguida, em uma unidade de saúde, onde prestou depoimento.

Ela já teria cometido o golpe mais de dez vezes, segundo a polícia. O UOL tenta identificar a defesa de Francini. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.