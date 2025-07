Boa fase da Embraer: após contrato com EUA, escandinava SAS anuncia compra de 55 aviões brasileiros

A companhia aérea escandinava SAS, da qual a Air France-KLM é uma das principais acionistas, anunciou na terça-feira (1°) a intenção de adquirir 55 aviões do fabricante aeroespacial brasileiro Embraer por 25 bilhões de coroas (mais de R$ 20 bilhões). A negociação foi divulgada algumas semanas após a assinatura, pela companhia aérea regional americana SkyWest, de um contrato de aquisição de 60 aeronaves da empresa brasileira.

A aquisição de 55 aeronaves Embraer E195-E2 foi anunciada pelo diretor-geral da SAS, Anko van der Werff, em uma conferência de imprensa. A companhia aérea adquirirá inicialmente 45 aviões, com uma opção de compra adicional de mais dez unidades, conforme detalhado pelo executivo.

Após anos de dificuldades financeiras, agravadas pela pandemia de Covid-19, a companhia escandinava foi colocada sob a proteção da lei americana de falências, conhecida como Capítulo 11, em julho de 2022. Em seguida, no final de agosto de 2024, a SAS concluiu sua reestruturação.

Os novos aviões, que devem começar a ser entregues em 2027, serão principalmente utilizados em voos dentro da região nórdica. Eles são descritos como mais econômicos em termos de consumo de combustível e mais silenciosos em comparação com os modelos anteriores da frota da SAS.

Este investimento representa o maior da empresa desde 1996, marcando um novo capítulo na história da companhia aérea. "É como um renascimento", celebrou Anko van der Werff.

Outros contratos

O anúncio escandinavo atesta uma boa fase da fabricante brasileira. Durante sua participação em meados de junho no Paris Air Show, o principal evento aeroespacial do mundo, no aeroporto francês Le Bourget, a Embraer anunciou um pedido confirmado de 60 aviões E-Jet E175 para a companhia aérea regional americana SkyWest, uma encomenda avaliada em US$ 3,6 bilhões (R$ 19,8 bilhões). O pedido, que também será entregue em 2027, inclui direitos de compra para 50 aviões adicionais, informou a empresa brasileira em um comunicado divulgado no terceiro dia do evento.

"Estamos felizes em continuar nossa relação de longa data com a SkyWest Airlines graças a este pedido importante. O avião E175 é a pedra angular da aviação regional na América do Norte", declarou Arjan Meijer, presidente-executivo da divisão de aviação comercial da Embraer. A SkyWest é a maior operadora do E175, com 263 aviões deste modelo.

Além desse contrato, na segunda-feira (30), o presidente do Paraguai, Santiago Peña, recebeu quatro de seis aviões Super Tucano comprados da companhia brasileira Embraer por US$ 105 milhões (R$ 573 milhões). Os aparelhos serão usados no combate de grupos criminosos e do narcotráfico. "É a melhor aeronave do mundo em sua categoria. São parte das forças aéreas de 20 países, incluindo a dos Estados Unidos", explicou o especialista e historiador Antonio Sapienza.

O presidente Santiago Peña disse que, quando os novos aviões entrarem em operação, a Força Aérea paraguaia estará capacitada para interceptar dezenas de pequenas aeronaves procedentes de países do norte da América do Sul que entram no território paraguaio como escala antes de seguirem para Brasil, Argentina e Europa.

(Com AFP)