BNDES avalia fundo voltado para IA e data center, diz diretor

(Reuters) -O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) avalia criar um fundo de investimento com foco em inteligência artificial e data centers no Brasil, afirmou nesta terça-feira o diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do banco, Nelson Barbosa.

De acordo com o executivo, o banco de fomento trabalha com um aporte potencial de R$500 milhões a R$1 bilhão. Ele estima que o fundo pode alavancar recursos e alcançar até R$5 bilhões e prevê que esteja operacional no começo de 2026.

Barbosa afirmou que a proposta do banco é apoiar empresas de capital nacional ou estrangeiro que estejam sediadas no país, dos mais variados portes. "Obviamente, de preferência, apoiar o crescimento de empresas pequenas e médias para se tornarem grandes e que precisam de capital e sócio", detalhou.

Em evento na sede do BNDES, ele acrescentou que o fundo faria parte de uma iniciativa do banco de retomada de investimentos em renda variável, que pode atingir até R$10 bilhões em participações societárias e fundos de investimento.

De acordo com o diretor, o BNDES pretende usar dividendos que recebe e recursos de vendas de participações societárias para essa volta ao mercado de renda variável.

DESEMBOLSOS

No primeiro semestre de 2025, de acordo com Barbosa, os resultados no banco mostraram avanço nos empréstimos e aprovações por crédito, mas as consultas para novos financiamentos tiveram um declínio, o que ele atribuiu à alta da taxa Selic, hoje, em 15%.

"O BNDES é muito afetado pela política monetária", disse.

(Por Rodrigo VigaEdição de Michael Susin e Paula Arend Laier)