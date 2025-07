Avião de pequeno porte cai em São José do Rio Preto (SP) e deixa 2 mortos

Um avião de pequeno corte caiu na manhã de hoje em uma área rural de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e deixou ao menos duas pessoas mortas.

O que aconteceu

As duas vítimas estavam a bordo do avião. As mortes foram confirmadas por um médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel), segundo o Corpo de Bombeiros. A identidade das vítimas e detalhes sobre o acidente não foram confirmadas.

Aeronave tinha mais de 80 anos de fabricação. O avião matrícula PP-RDJ era do modelo Paulistinha CAP-4, foi fabricado em 1943 e tinha capacidade para duas pessoas.

Monomotor era de propriedade do aeroclube de São José do Rio Preto e caiu a cinco quilômetros do local. O UOL entrou em contato com a empresa e atualizará o espaço se houver posicionamento. A Anac também foi procurada para saber se o aeroclube estava apto para funcionar, mas não deu retorno.

Certificado de aeronavegabilidade, que atesta se um avião está em condições técnicas de voar, era válido até hoje. A informação consta no Registro Aeronáutico Brasileiro, emitido pela FAB (Força Aérea Brasileira).

Bombeiros foram ao local do acidente após receberem relatos de que um "vulto" havia sido avistado caindo do céu. Segundo informado pela corporação em nota, a queda da aeronave de pequeno porte ocorreu por volta das 11h50 em uma área rural localizada na Estrada Municipal José Domingues Netto, no bairro Estância Santa Inês, em São José do Rio Preto.

A corporação informou que a aeronave não atingiu estruturas próximas e não houve vazamento de combustível. O órgão afirmou ainda que a ocorrência permanece em andamento e que foram acionados o Cenipa e a Polícia Técnico-Científica para as providências.

O UOL procurou o Cenipa, a Anac, a prefeitura e o aeroclube de São José do Rio Preto e aguarda retorno. O texto será atualizado assim que houver retornos.

