Avião cai em São José do Rio Preto: quem eram as vítimas

O instrutor de voo Abner Casagrande de Oliveira, de 41 anos, e o estudante Felipe Coiado Gomes, de 23 anos, morreram na manhã desta terça-feira, 1º, durante a queda de um avião de pequeno porte no interior de São Paulo.

Segundo apurado pelo Estadão, Abner é natural de Rio Preto e tinha se formado este ano. Felipe morava em Potirendaba, na região metropolitana de Rio Preto, e fazia aulas com o instrutor.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no bairro Vila Azul. Seis viaturas da corporação atuaram na ocorrência.

De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil, o avião Paulistinha modelo CAP-4, prefixo PP-RDJ, estava no último dia da validade do certificado de verificação de aeronavegabilidade.

O modelo, fabricado em 1943, é de propriedade do Aeroclube de São José do Rio Preto. Ele estava em situação normal para voo de instrução, mas com o certificado valendo até esta terça, 1°. A pequena aeronave tinha capacidade para piloto e um passageiro, mas não estava autorizada a operar como táxi aéreo.

O Aeroclube de São José do Rio Preto, que é também uma escola de aviação, ainda não comentou sobre o acidente.