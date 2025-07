Autoridades israelenses realizam negociações de cessar-fogo em Washington em meio à escalada militar em Gaza

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Aviões e tanques israelenses atacaram fortemente o norte e o sul de Gaza na terça-feira, destruindo aglomerados de casas, enquanto o confidente do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, estava em Washington, onde se espera que discuta um possível cessar-fogo.

Milhares de moradores fugiram novamente quando Israel emitiu novas ordens de retirada, à medida que seus tanques avançavam para as áreas orientais da Cidade de Gaza, no norte, e para Khan Younis e Rafah, no sul, segundo os residentes.

As autoridades de saúde locais disseram que os ataques mataram pelo menos 20 pessoas, com grupos de casas destruídas nos distritos de Shejaia e Zeitoun, na Cidade de Gaza, a leste de Khan Younis e em Rafah. Não houve comentário imediato dos militares israelenses.

Ismail, morador do subúrbio de Sheikh Radwan, na Cidade de Gaza, disse à Reuters que as famílias recém-desalojadas estavam montando barracas na estrada, depois de fugirem das áreas ao norte e ao leste da cidade e não encontrarem outro terreno disponível.

"Não conseguimos dormir por causa dos sons de explosões de tanques e aviões. A ocupação está destruindo casas a leste de Gaza, em Jabalia e em outros lugares ao redor", afirmou ele por meio de uma mensagem de texto, pedindo que seu sobrenome não fosse divulgado para sua segurança.

O ministro de Assuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, um confidente de Netanyahu, está em Washington esta semana para se reunir com autoridades na Casa Branca, disse a porta-voz de Trump Karoline Leavitt a repórteres em coletiva de imprensa na segunda-feira.

Dermer exploraria possibilidades de acordos diplomáticos regionais na sequência da guerra de 12 dias de Israel com o Irã no mês passado, bem como o fim da guerra de Gaza, de acordo com uma autoridade israelense.

Netanyahu deve viajar para Washington na próxima semana e se encontrar com Trump em 7 de julho, disse uma autoridade dos Estados Unidos. Espera-se que os dois líderes discutam Irã, Gaza, Síria e outros desafios regionais, declarou uma autoridade israelense em Washington.

Sami Abu Zuhri, oficial sênior do Hamas, disse que a pressão de Trump sobre Israel seria fundamental para qualquer avanço nos esforços de cessar-fogo paralisados.

"Pedimos ao governo dos EUA que repare seu pecado em relação a Gaza declarando o fim da guerra", afirmou ele.

Depois de um cessar-fogo de seis semanas no início deste ano, as negociações para estender a trégua foram interrompidas.

Fontes palestinas e egípcias com conhecimento dos últimos esforços de cessar-fogo disseram que os mediadores do Catar e do Egito intensificaram seus contatos com os dois lados beligerantes, mas que ainda não foi definida uma data para uma nova rodada de negociações de trégua.

O Hamas diz que está disposto a libertar todos os reféns restantes somente como parte de um acordo que ponha fim à guerra. Israel afirma que os reféns devem ser libertados e que a guerra só pode terminar quando o Hamas for desarmado e não mais governar Gaza.