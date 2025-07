Atividade industrial da China volta a crescer em junho, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) - A atividade industrial da China voltou a expandir em junho, sustentada por um aumento no volume de novos pedidos que elevou a produção, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta terça-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) do Caixin/S&P Global para a indústria da China subiu para 50,4 em junho, de 48,3 em maio, superando as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters. A marca de 50 separa o crescimento da contração.

A leitura contrasta com o PMI oficial da China divulgado na segunda-feira, que mostrou que a atividade industrial encolheu pelo terceiro mês consecutivo. Mas os novos pedidos de exportação em ambas as pesquisas permaneceram em terreno negativo em junho, sugerindo potenciais desafios para as exportações no segundo semestre do ano.

"De modo geral, a oferta e a demanda do setor industrial se recuperaram em junho", disse Wang Zhe, economista do Caixin Insight Group.

"Entretanto, devemos reconhecer que o ambiente externo continua severo e complexo, com incertezas crescentes. A questão da demanda efetiva insuficiente no país ainda não foi fundamentalmente resolvida."

O total de novos pedidos aumentou em junho, depois de ter caído em maio, com os chefes de fábrica citando uma melhora nas condições comerciais e atividades promocionais para impulsionar as vendas, segundo a pesquisa do Caixin.

Isso fez com que a produção das fábricas atingisse o patamar mais alto desde novembro de 2024.

Devido aos fluxos mais altos de novos trabalhos e uma redução na capacidade da força de trabalho, o acúmulo de pedidos em atraso foi registrado pela primeira vez em três meses.

O nível de emprego no setor industrial chinês como um todo contraiu em junho, de acordo com os entrevistados. Alguns exportadores menores tiveram que vender com prejuízo ou cortar salários e empregos para se manterem à tona.

O nível de confiança das empresas diminuiu em relação a maio e permaneceu abaixo da tendência de longo prazo para as séries.

Economistas do Goldman Sachs disseram que é improvável que a próxima reunião do Politburo em julho, para discutir a economia, resulte em grandes medidas de estímulo, já que as autoridades parecem satisfeitas com o desempenho econômico até agora neste ano.

