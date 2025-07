AstraZeneca considera mudar listagem do Reino Unido para os EUA, segundo Times

(Reuters) - A AstraZeneca está considerando mudar sua listagem no mercado de ações de Londres, onde é a empresa mais valiosa da bolsa, para os Estados Unidos, informou o Times nesta terça-feira, citando várias fontes.

Qualquer mudança desse tipo poderia ser um grande golpe para o mercado de ações do Reino Unido, que sofreu uma série de exclusões e perdeu algumas das principais ofertas públicas iniciais nos últimos meses.

A medida também atenderia aos desejos do presidente Donald Trump de atrair investimentos para os Estados Unidos, mesmo que sua política comercial tenha criado incertezas para as empresas globais. Ele ameaçou impor tarifas de 25% sobre as importações de produtos farmacêuticos.

O presidente-executivo Pascal Soriot expressou privadamente sua preferência por mudar a listagem da AstraZeneca em várias ocasiões e também discutiu a mudança do domicílio da empresa, de acordo com o Times.

A AstraZeneca, que tem um valor de mercado de cerca de 156 bilhões de libras, não quis comentar.

Há anos a empresa vem criticando o clima de investimento empresarial do Reino Unido. Em janeiro, a farmacêutica desistiu dos planos de investir 450 milhões de libras em sua fábrica de vacinas no norte da Inglaterra, citando um corte no apoio do governo.

Enquanto isso, a empresa vem fortalecendo seus laços com os EUA no último ano, tanto em termos de investimento em fabricação quanto de contatos com investidores e parlamentares.

Seus planos para os EUA incluem um investimento de US$3,5 bilhões em fabricação doméstica até o final de 2026. No início deste ano, a empresa também voltou a participar do principal grupo de lobby de medicamentos dos EUA, cerca de dois anos depois de tê-lo deixado.

Os EUA também são o maior mercado da AstraZeneca, respondendo por cerca de 42% de sua receita no primeiro trimestre deste ano.

Soriot poderia enfrentar a oposição de alguns membros da diretoria e do governo do Reino Unido se ele prosseguir com a mudança, de acordo com a reportagem do Times, que acrescentou que o governo não havia sido informado.

(Reportagem de Mrinalika Roy, Aatrayee Chatterjee e Shanima A em Bengaluru, Patrick Wingrove em Nova York e Maggie Fick em Londres)