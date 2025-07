Aneel aprova reajuste tarifário médio de 13,94% para distribuidora Enel SP

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira um reajuste tarifário médio de 13,94% para a distribuidora Enel São Paulo.

O reajuste anual da concessionária passa a vigorar a partir de 4 de julho e terá efeitos distintos por classes de consumidores. As residências, ligadas em baixa tensão, perceberão um aumento tarifário de 13,26%, enquanto consumidores ligados em alta tensão terão alta de 15,77%.

Segundo a Aneel, os itens que mais impactaram a alta tarifária foram os encargos setoriais, com efeito de 6,44% sobre o índice de reajuste, e a retirada de componentes financeiros que haviam sido contabilizados no reajuste anterior, com efeito de 7,97%.

A Enel São Paulo é uma das maiores concessionárias de distribuição de energia do país, atendendo 8 milhões de unidades consumidoras na capital paulista e região metropolitana, com um faturamento anual na ordem de R$ 22 bilhões.

(Por Letícia Fucuchima; Edição de Pedro Fonseca)