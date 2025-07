Com 5G e outdoor social, TIM leva inclusão digital e produtiva para favelas

O italiano Alberto Griselli, presidente da TIM Brasil, disse que a busca por inclusão digital tem feito a companhia promover algumas ações, como levar tecnologia 5G a uma favela. Outro projeto revitaliza pequenos comércios de comunidades, gerando renda aos moradores. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Parceria com a ONG Gerando Falcões para digitalizar uma favela. Griselli diz que a parceria nasceu em 2022, quando o 5G foi lançado no Brasil. "Edu Lyra, que é o fundador da Gerando Falcões, me apresentou o conceito da Favela 3D [Digna, Digital e Desenvolvida]. Tivemos um fit total, já que o nosso serviço de inclusão digital era o que eles estavam propondo. Então, decidimos lançar a primeira favela 5G, onde colocamos o 5G à disposição do público", afirma. O projeto pioneiro foi lançado na favela Marte, em São José do Rio Preto (SP), beneficiando cerca de 250 casas.

Inclusão produtiva nas comunidades. Outra iniciativa da TIM é o "outdoor social", que transforma muros residenciais em espaços publicitários. Outra ação é o Quadrado Azul, que revitaliza fachadas de pequenos comércios, melhorando a identidade visual e a visibilidade dos pontos de venda. A estratégia inclui também a personalização de embalagens do dia a dia, como caixas de pizza e sacos de pão, para ampliar o alcance da marca nas comunidades.

Projeto da TIM revitaliza pequenos comércios de comunidades Imagem: Divulgação

Quando a gente entra nas comunidades, claramente queremos criar um carinho com a marca. Colocar o outdoor social é uma fonte de renda para as pessoas de lá e, para nós, é um veículo da nossa marca e do nosso empenho naquela comunidade.

Alberto Griselli, presidente da TIM Brasil

A TIM é uma das maiores operadoras de telefonia. Tem a maior cobertura móvel e presença 4G do Brasil (são cerca de 5.570 municípios) e lidera a implementação do 5G no país.