Ações europeias caem, com mercados avaliando negociações comerciais e projeto de lei fiscal dos EUA

Por Sukriti Gupta e Sanchayaita Roy e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias encerraram em queda leve nesta terça-feira, com os setores industrial e de bancos como os que mais pressionaram o índice pan-europeu STOXX 600, conforme investidores avaliaram a incerteza em relação aos acordos comerciais com os Estados Unidos, com o prazo final das tarifas em julho se aproximando rapidamente, e discussões sobre um projeto de lei fiscal dos EUA.

O STOXX 600 fechou em queda de 0,21%, a 540,25 pontos, depois de registrar uma baixa de mais de 1% no mês de junho.

O setor industrial liderou as perdas entre os demais, com uma queda de 1,7%.

Empresas relacionadas à defesa, incluindo a alemã Rheinmetall, a sueca Saab e a italiana Leonardo, caíram mais de 5% cada uma.

O setor de bancos recuou 1,3%, com o alemão Deutsche Bank como o de pior desempenho, em baixa de 3,6%.

Preocupações com as tarifas norte-americanas e seu impacto sobre o crescimento global ressurgiram, à medida que se aproxima o prazo de 9 de julho para que os países cheguem a acordos com os EUA.

A Bloomberg News noticiou na segunda-feira que a União Europeia está aberta a um acordo que aplica uma tarifa universal de 10% sobre muitas de suas exportações, mas também está buscando compromissos dos EUA para reduzir as tarifas em alguns setores importantes.

Também no radar de investidores esta semana, parlamentares republicanos do Senado dos EUA estavam pressionando para aprovar o amplo projeto de lei do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre cortes de impostos e gastos, que deverá acrescentar US$3,3 trilhões à pilha de dívidas do país.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,28%, a 8.785,33 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,99%, a 23.673,29 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 registrou variação negativa de 0,04%, a 7.662,59 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,58%, a 39.561,30 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou variação negativa de 0,03%, a 13.987,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,85%, a 7.594,17 pontos.