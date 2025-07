'Carro queimou com minha família dentro': ela perdeu o marido e os 4 filhos

A pedagoga aposentada Vânia Borges de Carvalho, 56, perdeu o marido e os quatro filhos em um acidente na BR-020, em dezembro de 2010.

Foram anos para conseguir lidar com o trauma —hoje, ela dá palestras para ajudar outras pessoas que passaram por tragédias semelhantes. "Continuo aqui por eles. Eles são parte de mim e sempre vão ser."

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

'Todos estavam em seus mundinhos'

Vânia e Jarismar eram casados e tiveram 4 filhos Imagem: Arquivo pessoal

Ela viajava de carro com o marido, Jarismar, e os quatro filhos: Rayran, de 16 anos, Anna Beatriz, de 12, Pedro, de 9, e Júlia Ádyla, de apenas 5 anos.

Vânia e a família iam de Brasília para Fortaleza, onde passariam as férias na praia. Era a terceira vez que eles faziam essa viagem.

"Naquele dia, nós entramos no carro, colocamos nosso cinto, mas estava tudo muito diferente das outras viagens. Normalmente, o primeiro passo era ligar o som, já ir cantando, conversando. Dessa vez, era como se todos estivessem em seus mundinhos particulares. Era um silêncio, mas um silêncio barulhento. Aquilo me chamou muito a atenção", lembra ela.

Durante a viagem, em certo momento, acabamos passando a entrada correta e tivemos de fazer um retorno. Mas deu uma pane no carro, ele parou, não respondia. Parecia que as rodas estavam travadas. Nós estávamos parados e eu só vi um carro vindo muito rápido na nossa direção. Depois, descobri que ele estava a 150 km/h e não deu tempo de parar. Os dois veículos se chocaram e entraram em combustão. Nosso carro pegou fogo com toda a minha família dentro.

Vânia Borges de Carvalho

'Me arrastei pelo asfalto para tentar salvar as minhas filhas'

Após a colisão, quando se deu conta do que estava acontecendo, Vânia percebeu que o marido estava desacordado.

"Olhei para o lado e comecei a balançar ele. Ele não reagia, estava preso ao volante. Olhei para trás e vi a Beatriz com o rosto muito ensanguentado. Não vi a Júlia e nem Rayran, mas vi o Pedrinho ainda no assento, preso ao cinto", explica.

Pouco antes do acidente, o marido havia aberto a janela do lado do motorista, detalhe que acabou salvando a sua vida.

Meu marido não respondia aos meus apelos, não reagia. Passei por cima dele e pulei a janela. Nessa queda, tive uma fratura no meu quadril, até hoje tenho uma diferença de uma perna para a outra. Fui me arrastando naquele sol quente das 10 horas da manhã. Não sei o que doía mais, se era o meu corpo queimado, aquele sol causticante ou aquele asfalto pegando fogo.

Depois de sair do carro, Vânia tentou voltar ao veículo para salvar as filhas.

"Olhei para o carro e vi minhas filhas sendo carbonizadas. Consegui me arrastar até lá e abrir a porta para tirar a Anna Beatriz. Só que o fogo estava muito forte e não aguentei. Elas morreram ali. Naquele momento, vi o tanto que eu fui impotente de não conseguir salvar pelo menos uma delas", afirma.

Continuei me arrastando pelo asfalto e vi o Pedrinho, meu filho mais novo, deitado no mato. Um senhor que tinha parado para ajudar quando viu o acidente conseguiu tirá-lo do carro. Me aproximei e ele só tinha uma marquinha roxa embaixo do olho, um corte pequeno. Falei para ele: 'vai ficar tudo bem, filho'. Não tinha ideia da gravidade da situação.

Mesmo com queimaduras graves, fraturas e sentindo muita dor, Vânia seguiu na busca pelos filhos em meio ao caos do acidente.

"Continuei ainda na minha saga, procurando pelo meu outro filho, o Rayran. Não encontrei. Só me recordo que, quando nós fomos socorridos, eu e Rayran estávamos no carro de bombeiros. Ele estava muito agitado e muito machucado. Ele me segurou pela mão e falou 'mãe, segura na minha mão, vamos rezar o Pai Nosso'. Foi ali meu último momento com ele, eu não vi mais o meu filho depois disso", recorda Vânia.

'Achava que eles estavam vivos'

Vânia foi a única sobrevivente do acidente de carro que vitimou toda a sua família. Ela teve 70% do corpo queimado e ficou 90 dias internada após a tragédia. Imagem: Arquivo pessoal

Por causa do acidente, Vânia teve queimaduras de segundo e terceiro graus em 70% do corpo, além de várias fraturas e traumatismo craniano grave. Para se recuperar, ela passou 90 dias internada.

"Fiquei todo esse tempo no hospital acreditando que o meu marido e os meus dois filhos estivessem vivos. Porque as meninas eu vi na hora que não tinham sobrevivido", relata ela.

Quando eu estava internada, perguntava por eles e as enfermeiras diziam que eles estavam em tratamento, mas estavam bem, e logo saíam do quarto. Na época, eu não entendi o motivo. Depois, soube que elas saíam para chorar. Elas não podiam me contar que eles tinham morrido para não atrapalhar minha recuperação. Era uma ordem da equipe médica, já que eu corria risco de morte e não era indicado passar por muitas emoções.

Durante o período de recuperação, a aposentada passou por diversas cirurgias para a realização de enxertos, procedimento em que se retira pele saudável de uma parte do corpo para repor nas partes queimadas.

"Também perdi os movimentos da mão direita. Habilitei a esquerda e hoje faço tudo com ela. Ainda tive todo o meu cabelo queimado, mas não tive uma queimadura no rosto. Deus me deu essa bênção de poder falar da minha experiência sorrindo. Eu digo que, mesmo sangrando por dentro, eu continuo aí, sorrindo."

Rayran, Anna Beatriz, Pedro e Júlia morreram em acidente de carro Imagem: Arquivo pessoal

'Não se supera a morte de um filho'

Após sair do hospital, Vânia morou por três anos com os pais. Depois, voltou a viver na casa que dividiu com o marido e os filhos.

"Voltei para casa e vivi lá por quatro anos. Quando você vê um quadro, você acha linda aquela tela, mas a moldura já está gasta. Precisa renovar aquela tela com uma moldura nova. Foi isso o que eu fiz. Voltei para nossa casa, troquei cerâmica, mudei cor de paredes, mas a lembrança deles estava lá, em todos os cantos", conta.

Vânia conta sua história como forma de ajudar outras pessoas que passam por traumas parecidos Imagem: Arquivo pessoal

Quase 15 anos após a tragédia, Vânia escreveu um livro sobre sua história, chamado "Pérolas no Asfalto", e está se programando para lançar o segundo. Ela também dá palestras em que conta a sua trajetória de superação —e ajuda outras pessoas que passaram por traumas semelhantes.

"Não se supera a morte dos filhos, mas você precisa criar estratégias para sobreviver porque é muito diferente. Aliás, sobreviver não, eu estou vivendo. Porque sobreviver traz muita dor, traz amargura, desconforto, revoltas. Não. Eu nunca sobrevivi. Eu sempre vivi", explica.

Perder um filho é uma dor imensurável, porque foge a todo aquele ciclo natural da vida, de você envelhecer e seus filhos te enterrarem. Você nunca vai imaginar o ciclo contrário, de enterrar seus filhos. É uma dor que não tem nome. Todas as outras têm. Se eu perdi o meu marido, eu sou viúva. Se perco meus pais, sou órfão. Não tem nome para a dor de quem perde os filhos. Então eu chamo apenas de saudades.

Vânia recorre à fé para lidar com tragédia familiar Imagem: Arquivo pessoal

"Eu sinto dor, eu choro, sinto falta, mas tenho consolo. Consigo transmutar toda essa dor lembrando os momentos maravilhosos que eu tive com eles. Então se você não tiver essa armadura, essa fé e esperança, se você não se transbordar, não vai se preencher. E é pensando assim que eu estou aqui", diz ela.