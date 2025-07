A parcela de municípios brasileiros que já enfrentaram ao menos um desastre relacionado a chuvas chegou a 83% nos últimos quatro anos. Na década de 1990, essa proporção era de apenas 27%, de acordo com levantamento publicado hoje. O estudo revela ainda que os desastres climáticos causados por chuvas intensas no Brasil aumentaram 3,2 vezes no mesmo período de comparação.

O que aconteceu

Brasil tem explosão de desastres climáticos por chuvas. Entre 2020 e 2023, foram registrados 7.539 eventos desse tipo, um salto em comparação com os 2.335 ocorridos ao longo de toda a década de 1990. O estudo faz parte da série "Brasil em Transformação", elaborada pelo Programa Maré de Ciência da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e da Fundação Grupo Boticário. O levantamento usou dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

Esse número [83%] foi um choque, mas ele é um choque de união, porque a gente entendeu que esta é uma pauta que é de todo mundo: Norte, Sul, Leste, Oeste, cidade pequena, cidade grande, cidade do interior, cidade litorânea, capital, não capital, ou seja, é todo mundo.

Ronaldo Christofoletti, professor do Instituto do Mar da Unifesp e coordenador do estudo

Chuvas causaram número expressivo de mortes. O estudo mostra que as chuvas extremas são responsáveis por 86% das mortes por desastres climáticos no país (4.247 óbitos de um total de 4.923). Os desabrigados e desalojados por causa da chuva somam 8,7 milhões, 94% de todos os casos registrados no Brasil. Um evento climático extremo é um fenômeno meteorológico que ocorre fora do padrão normal, seja em termos de intensidade, duração ou frequência, e que pode ter impactos significativos na sociedade, economia e meio ambiente.

Média anual de pessoas afetadas por chuvas intensas teve um salto a partir da década de 2000. Considerando o desastre no Rio Grande do Sul em 2024 (2,4 milhões de pessoas), a média anual já chega a 6,8 milhões de pessoas afetadas por ano nesta década, quase o dobro do registrado na década anterior (3,8 milhões de pessoas por ano de 2010 a 2019) e 158 vezes superior ao da década de 1990 (pouco mais de 40 mil pessoas afetadas ao ano).

Desastres relacionados a chuvas causaram sérios danos à saúde e ao bem-estar da população. 90% das pessoas impactadas relataram sequelas emocionais, que podem causar incapacidades temporárias ou permanentes. Além disso, cerca de 654 mil pessoas ficaram feridas ou doentes.

Prejuízo é bilionário. Entre 1995 e 2023, os desastres causados por chuvas levaram a prejuízos de R$ 146,7 bilhões. Só entre 2020 e 2023, foram R$ 43 bilhões, valor 40 vezes maior que o de toda a década de 1990. Se as perdas de R$ 88,9 bilhões registradas no RS em 2024 fizessem parte do levantamento, o total desde 2020 chegaria a R$ 132 bilhões.

Quem mais perde é o agro. A maior parte (83%) dos prejuízos está no setor privado, principalmente na agricultura (47%) e no comércio (30%). No setor público, as áreas mais atingidas foram transporte (52%), saneamento (28%) e ensino (8%).

Eu tenho dado um exemplo que o preço do café mais caro do supermercado agora e o preço do azeite do ano passado. As pessoas precisam entender que isso tem a ver com o oceano que está mais quente, o que causa mais ondas de calor e que abaixa a produtividade. O agro perder significa alterar a balança econômica brasileira, porque ela é a maior parte da balança e significa inflação e preço caro no supermercado.

Ronaldo Christofoletti

Chuvas extremas lideram desastres no Brasil. O estudo detalha também os tipos dos desastres: 64% são hidrológicos (enxurradas, inundações e alagamentos), 31% meteorológicos (chuvas intensas, granizo e tempestades de raios) e 5% geológicos (deslizamentos e corridas de massa), sendo que 55% dos eventos hidrológicos correspondem a enxurradas e 75% dos meteorológicos a chuvas intensas.

Mudanças climáticas alteram o regime de chuvas. Projeções apontam que as regiões Sul e Sudeste do Brasil devem ter um aumento de até 30% nas chuvas até 2100. Em contrapartida, Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste devem sofrer redução de até 40% no volume de precipitações. Um alerta da Agência Nacional de Águas também projeta queda de até 40% na disponibilidade hídrica em várias bacias do país até 2040.

Isso é uma realidade agora, não são casos pontuais. O aumento [de desastres] é constante ao longo do tempo, e segue as altas de temperatura do ar e do oceano.

Ronaldo Christofoletti

E a Antártida com isso? As partículas de fuligem das queimadas no Brasil influenciam o degelo na Antártida. Isso acontece porque essas partículas alteram o albedo do gelo, que é a capacidade de refletir a luz solar. Com menos capacidade de refletir os raios de sol, o gelo derrete mais rápido, o que impacta diretamente o ciclo das chuvas no país, explica o professor Christofoletti.

A Antártida regula o nosso [do Brasil] ciclo de chuvas, pelas frentes frias. O exemplo é o caso do Rio Grande do Sul no ano passado. Uma das razões que desencadearam a chuva que não parava é que vieram seis frentes frias seguidas, algo que nunca se tinha registrado para aquele período do ano. Então, ela fazia com que ficasse chovendo o tempo inteiro no contraste com a massa de ar quente seco que tava um pouquinho mais acima e a umidade que estava no ar.

Ronaldo Christofoletti

O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ficou alagado pelas chuvas de 2024 Imagem: Reuters/Folhapress

O que fazer diante desse cenário

O estudo vem na esteira de um dos marcos climáticos mais preocupantes da história recente: 2024 foi o ano mais quente já registrado no planeta, tendo sido o primeiro a superar a barreira de 1,5ºC do aquecimento global.

A elevação das temperaturas da atmosfera e dos oceanos está diretamente relacionada à intensificação das chuvas e ao aumento da frequência de desastres extremos no Brasil.

Nesse contexto, especialistas dizem que é essencial adaptar as cidades para que fiquem mais resilientes ao clima. O relatório propõe o uso de Soluções Baseadas na Natureza (SbN), como jardins de chuva, biovaletas, vias verdes e parques lineares podem reduzir o escoamento superficial e aumentar a infiltração do solo, aliviando a pressão sobre sistemas convencionais de drenagem urbana.