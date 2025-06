Wimbledon começa com calor surpreendente para tenistas e torcedores

Um dos mais tradicionais torneios de tênis do mundo começou nesta segunda-feira (30). A expectativa, claro, é com jogos incríveis em Wimbledon. Mas, na edição deste ano, os tenistas e os torcedores terão um novo adversário: o forte calor extremo que atinge a Inglaterra.

No primeiro dia do Grand Slam disputado na grama, Wimbledon tentou se adaptar às temperaturas acima de 30 graus.

O calor incomoda não só tenistas, mas torcedores que ficam horas expostos ao sol e a altas temperaturas. A lista de reclamações é grande.

"Você fica pegajoso por causa do calor em Wimbledon", disse Sean Tipper, de 31 anos. O torcedor tem a receita de como encarar o calor: chapéus, óculos de sol e um mini ventilador.

Natural de São Paulo, Arturo Gonçales também está apreensivo com as altas temperaturas, embora, segundo ele, esteja acostumado no Brasil.

"Estamos preparados para o calor"

A diretora-executiva de Wimbledon, Sally Bolton, disse que o complexo está pronto para enfrentar o calor. "Não estamos acostumados com esse tipo de temperatura, mas estamos preparados", garantiu. "Estamos felizes que esteja ensolarado em vez de chuvoso como no ano passado", completou.

Sally Bolton alertou que as temperaturas devem ficar acima de 30°C nesta terça-feira (1°), mas há previsão de uma onda de frio para esta semana.

Embora a temperatura tenha sido mais alta em outras cidades da Europa, as autoridades britânicas emitiram um alerta de onda de calor até quarta-feira.

Pausa para hidratação

Em razão da temperatura do solo, a umidade e a temperatura do ar, que ultrapassa 30,1 graus, os tenistas têm direito a um intervalo de dez minutos antes do terceiro set.

Número 4 do mundo, Jack Draper disse estar acostumado a jogar em clima frio. Segundo o britânico, que eliminou o brasileiro João Fonseca de Roland Garros no mês passado, o calor é uma novidade.

A francesa Diane Parry e a croata Petra Martic foram retiradas da quadra por dez minutos entre o segundo e terceiro sets para uma pausa por causa do calor. A vitória de dois sets a um neste jogo ficou com Parry (4/6, 6/3 e 6/2).

Número 1 do mundo, Aryna Sabalenka também precisou fazer uma pausa para se refrescar. Ela venceu a canadense Carson Branstine por dois sets a zero (6/1 e 7/5).

A partida entre Carlos Alcaraz, número é do ranking, e o italiano Fabio Fognini foi interrompida por quinze minutos quando um espectador passou mal por causa do calor. O atual campeão de Wimbledon venceu o italiano por três sets a dois (5/7, 7/6 [7/5], 7/5, 2/6 e 6/1).

Vitórias brasileiras

Melhor tenista brasileira no ranking, Bia Haddad Maia venceu a eslovaca Rebecca Sramkova por dois sets a zero com parciais de 7/6 [9/7] e 6/4. O brasileiro João Fonseca, que estreou em Wimbledon nesta segunda-feira, derrotou o britânico Jacob Fearnley por três sets a zero com parciais de 6/4, 6/1 e 7/6 [7/5].