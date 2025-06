Wall Street fecha em alta animada pelo otimismo comercial

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (30), quebrando recordes pela segunda sessão consecutiva e com os investidores entusiasmados pelas negociações em andamento entre os Estados Unidos e seus parceiros comerciais.

O índice de viés tecnológico Nasdaq (+0,47%) e o ampliado S&P 500 (+0,52%) atingiram novos recordes históricos nesta segunda. O Dow Jones subiu 0,63%.

"Os investidores estão otimistas porque tivemos um trimestre muito sólido, com razões para se sentir confiantes devido ao alívio das tensões comerciais [e] às preocupações relacionadas à inflação", comentou Sam Stovall, da CFRA, à AFP.

De abril a junho, o S&P ganhou mais de 10% e o Nasdaq disparou mais de 17%.

No entanto, o mercado americano de ações viveu muitas turbulências nesse período, com uma queda significativa em abril provocada pelas políticas protecionistas do presidente Donald Trump.

Agora, "os investidores estão otimistas com a possibilidade de que acordos comerciais transfronteiriços sejam anunciados antes do prazo de 9 de julho", a partir do qual tarifas significativas devem ser impostas aos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, apontou José Torres, da Interactive Brokers.

Uma das razões para o bom desempenho de Wall Street é o fato de que Trump retomou as negociações comerciais com o Canadá, segundo Stovall.

A Casa Branca afirmou nesta segunda-feira que o Canadá havia "cedido" a Trump ao rescindir seu imposto sobre os gigantes do setor de tecnologia.

Além dos futuros acontecimentos no âmbito comercial, os investidores também estão atentos ao polêmico megaprojeto de lei orçamentária de Trump, que pode ser aprovado pelos senadores americanos ainda nesta segunda.

O Escritório de Orçamento do Congresso, que avalia o impacto dos projetos de lei nas finanças públicas, estimou que o pacote vai aumentar a dívida pública em mais de 3 trilhões de dólares (16,4 trilhões de reais) até 2034.

No mercado de valores, a Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) alcançou um novo máximo (+0,61% para 738,09 dólares), em meio a um gasto significativo para expandir sua equipe de inteligência artificial (IA).

A Oracle, especialista em nuvem e IA, saltou 3,99%, para 218,63 dólares, após a publicação de documentos oficiais que revelaram que a empresa havia assinado um novo contrato de hospedagem de dados que poderia render até 30 bilhões de dólares (173,7 bilhões de reais) por ano a partir de 2028.

tmc/ktr/dga/db/cjc/ic/rpr

© Agence France-Presse