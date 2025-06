Vibra busca avançar no segmento de óleos básicos e vai importar mais

SÃO PAULO (Reuters) - A Vibra, líder no Brasil na distribuição de combustíveis e lubrificantes, anunciou nesta segunda-feira estratégia de avançar no segmento de óleos básicos, matéria-prima de seus produtos para motores automotivos, mas também utilizada em uma série de outros setores da economia.

Agora com a marca Vibra Base Oil, essa divisão da companhia deve elevar as importações de óleos básicos para atender outras indústrias, além do segmento de lubrificantes, em meio a uma demanda crescente no Brasil e na América do Sul.

Entre os segmentos da economia que demandam óleos básicos para outras aplicações estão a indústria frigorífica, refrigeração e empresas do setor elétrico. O produto é usado na produção de graxas, óleos isolantes para transformadores e mesmo nas empresas farmacêuticas e de cosméticos.

"Entramos neste mercado não apenas como mais um fornecedor, mas como um parceiro estratégico... Estamos prontos para atender os maiores clientes, mas, principalmente, os pequenos que buscam segurança no abastecimento, qualidade técnica e competitividade", disse o vice-presidente de Comercial B2B da Vibra, Juliano Prado.

Atualmente, o mercado de óleos básicos no Brasil é atendido por grandes produtores internacionais e alguns players locais, mas há desafios relacionados a prazos, lotes mínimos e estabilidade no fornecimento, disse o executivo, ressaltando que a companhia quer aproveitar esta lacuna.

"A Vibra entra neste segmento com a nova marca Vibra Base Oil justamente para suprir estas questões, com uma solução estratégica para lacunas não atendidas. Enquanto os grandes players focam em clientes de grande porte, a Vibra pode se diferenciar por atendimento personalizado a produtores menores, oferecendo lotes flexíveis e suporte técnico", disse ele, citando alguns dos diferenciais da empresa.

A expectativa é chegar em 2030 com até 20% de "market share" deste segmento, disse Prado, sem detalhar os números.

De acordo com o executivo, a companhia pretende utilizar sua estrutura logística e toda a operação já voltada a lubrificantes agora para óleos básicos.

Segundo ele, a estrutura da empresa conta com uma capacidade de armazenagem de 44 milhões de litros, distribuídos em 51 tanques, e está presente em três terminais estratégicos, além de contar com dois portos para escoamento e logística.

"Essa estrutura garante eficiência operacional e ampla capacidade de atendimento às demandas do mercado em todas as regiões do Brasil... Lubrificantes é uma das cinco avenidas de crescimento da Vibra até 2030", destacou.

A estratégia de atuação com a nova marca Vibra Base Oil abrange algumas frentes importantes de atendimento: produtores independentes de lubrificantes e distribuidores especializados, bem como pequenas e médias empresas.

"Além do mercado doméstico, a empresa mira oportunidades de exportação para países como Chile, Argentina e Colômbia, onde a demanda por óleos básicos de qualidade tem crescido", disse o diretor.

(Por Roberto Samora)